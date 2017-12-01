美反對陸獲市場經濟地位 陸：逃避責任中央社 (2017-12-01 16:56)
（中央社記者尹俊傑北京1日電）美國反對中國取得市場經濟地位後，中國外交部發言人耿爽今天說，WTO多邊規則沒有「非市場經濟國家」概念，相關國家將此與履行中國入世議定書規定加以混淆，企圖逃避責任。
根據11月30日公布的聲明，美國已正式通知世界貿易組織（WTO），華府反對中國取得市場經濟地位。這個立場一旦維持，美國將得以繼續對中國商品課徵高額反傾銷關稅。
中國外交部下午舉行例行記者會。耿爽回應提問時說，所謂「非市場經濟國家」概念不存在於WTO多邊規則中，只是個別成員冷戰時期的國內產物。在WTO的164個成員中，有此國內法的成員「寥寥無幾」。
耿爽表示，根據中國加入世貿組織議定書第15條，反傾銷「替代國」做法需要嚴格依照議定書規定，如期取消。「這與中方是否滿足所謂『市場經濟』地位的標準沒有關係，某些國家或人員試圖將兩者加以聯繫，明顯是在混淆視聽。」
他還說，有關國家不斷引入「市場經濟國家」概念，試圖將此與履行中國入世議定書第15條規定加以混淆，「企圖來逃避自己的責任」。
耿爽說，中國入世議定書第15條明確規定，自2016年12月11日起，在對中國反傾銷調查中採用「替代國」價格計算傾銷幅度的做法必須終止。「這一點是非常明確和不容質疑的，所有世貿組織的成員都應該重信守諾，嚴格遵守國際法的準則，切實履行國際條約的義務。」
美國首度明確表態反對中國取得市場經濟地位前，歐盟在與中國的貿易糾紛中，也主張中國不應獲得市場經濟地位。
所謂「替代國」做法，是指針對中國的反傾銷、反補貼調查中，傾銷幅度認定可不用中國商品實際成本為依據，而選擇一個具市場經濟地位的第三國相關價格水準來確定。此舉大幅拉高中國商品面臨的反傾銷稅率。
北京一貫主張，上述做法2016年12月11日期滿失效後，中國應自動取得市場經濟地位。但美國與歐盟堅稱，中國政府以大量補貼等方式干預經濟，使國內物價嚴重扭曲，並非由市場決定。1061201
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