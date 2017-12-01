天津高樓火警 已有10人死亡中央社 (2017-12-01 16:50)
中國大陸天津市1日凌晨發生大樓火警，截至目前已致10人死亡、5人輕傷送醫治療。起火大樓是天津城市大廈的38樓，起火原因仍在調查中。圖為事發地點。（中新社提供）中央社 106年12月1日
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