大陸天津「河西區」一棟還沒有啟用的三十八層大樓，今天凌晨發生火災，造成十人死亡，五人受傷。死傷者多半是裝修工人。由於這棟大樓還沒有正式啟用，目前官方初步判斷，可能是工人裝修不慎，造成火災，才釀成這起火災事故。



據新華社報導，起火大樓看起來應該是綜合式公寓，目前還在裝修，沒有正式啟用。而大陸中央電視台的報導也說，大部份的死傷者，都是裝修工人。



