天津一38層大樓大火 至少10死5傷中廣新聞網 (2017-12-01 16:31)
大陸天津「河西區」一棟還沒有啟用的三十八層大樓，今天凌晨發生火災，造成十人死亡，五人受傷。死傷者多半是裝修工人。由於這棟大樓還沒有正式啟用，目前官方初步判斷，可能是工人裝修不慎，造成火災，才釀成這起火災事故。
據新華社報導，起火大樓看起來應該是綜合式公寓，目前還在裝修，沒有正式啟用。而大陸中央電視台的報導也說，大部份的死傷者，都是裝修工人。
關鍵字：
上一則：奮力開創老區改革發展新局面
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TUDOR 帝舵 79220 HERITAGE BLACK BAY 黑水鬼鍊帶款-41mm
- 貴夫人生機博士全營養調理機 LVT-738
- 【Tamron】SP 85mm F/1.8 Di VC USD(公司貨-F016)
- 【oillio 歐洲貴族】長袖POLO 立領款式 文字刺繡(白色)
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】透光幾何方格10x10肩背包(黑)
- agnes b.愛心橫紋帆布手提包(紅)
- 萬寶龍夜航Envelope斜背包-藍
- 106年高考、地方三等（資訊處理）密集班函授課程
- BABY-G 百變的少女時代腕錶(BA-110GA-7A2)-米黃+金/43.4mm
- 【ASUS】S510UQ 15吋 窄邊框輕薄筆電-冰柱金(i5-7200U/4G/2
加州山火肆虐發史上最高警告：一片火海 波及名人【北京新浪網】
高血壓可以多吃哪些食物？一張助降壓食物清單送給你！【北京新浪網】
普京宣布再選總統，但參選身份可能跟以前不一樣【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》