兩岸學生棒球決賽登場 張志軍盼年年辦中央社 (2017-12-01 16:16)
（中央社台北1日電）第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽今天在深圳登場，兩岸各16支球隊參賽，國台辦主任張志軍、國民黨副主席郝龍斌等出席。張志軍盼聯賽年年辦，帶動大陸棒球發展，增進兩岸青年相互了解。
中新社報導，海峽兩岸學生棒球聯賽是迄今為止兩岸規模最大的單項體育交流賽事。兩岸各16支球隊將在為期3天的賽程中，通過64場比賽，角逐大學、高中、初中和小學四個組別的冠軍。
中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍在接受媒體採訪時說，棒球運動在台灣大受歡迎，也在大陸興起。深圳則為兩岸棒球運動搭建了一個非常好的平台，也為兩岸年輕人建起一座交流溝通的橋梁。
他表示，希望聯賽年年辦，並能越辦越好，帶動大陸棒球運動發展，也為兩岸年輕人相互了解、共同發展作出應有的貢獻。
台東縣長黃健庭指出，台東縣一直以來是培育台灣棒球好手的基地和搖籃，希望透過比賽，兩岸不僅要在球場上較勁，更期盼用棒球來交朋友，「建立更深厚的兄弟情誼」。
中國國民黨副主席郝龍斌，廣東省委常委、深圳市委書記王偉中，深圳市長陳如桂，世界棒壘球協會第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩等出席開幕式，並共同為比賽開球。1061201
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- TOM FORD 帥氣雷朋款 太陽眼鏡-槍色-TOM9262
- HERAN禾聯 188L直立式冷凍櫃 HFZ-1861
- 【SAMSUNG 三星】Galaxy Note5 32G Live Demo Unit(LDU展示
- 【eyah 宜雅】100%60支萊賽爾天絲纖維雙人四件式全鋪棉冬包
- US Polo 2016男時尚小馬球寶藍色寬鬆款短袖POLO【預購】
- 106年高普、地方三四等（技術服務）密集班（含題庫班）單科
- Bernice-皇家頂級天絲乳膠四線獨立筒床墊-3.5尺加大單人
- 【Shiseido 資生堂國際櫃】盼麗風姿黃金豐潤日霜〈SPF15/PA
- 【KUBYCAM】充電式無線監控攝影機(RC-KB)
- MODERN DECO-LC2復刻款現代風簡約單人沙發-2色
加州山火肆虐發史上最高警告：一片火海 波及名人【北京新浪網】
高血壓可以多吃哪些食物？一張助降壓食物清單送給你！【北京新浪網】
普京宣布再選總統，但參選身份可能跟以前不一樣【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》