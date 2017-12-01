（中央社台北1日電）第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽今天在深圳登場，兩岸各16支球隊參賽，國台辦主任張志軍、國民黨副主席郝龍斌等出席。張志軍盼聯賽年年辦，帶動大陸棒球發展，增進兩岸青年相互了解。



中新社報導，海峽兩岸學生棒球聯賽是迄今為止兩岸規模最大的單項體育交流賽事。兩岸各16支球隊將在為期3天的賽程中，通過64場比賽，角逐大學、高中、初中和小學四個組別的冠軍。



中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍在接受媒體採訪時說，棒球運動在台灣大受歡迎，也在大陸興起。深圳則為兩岸棒球運動搭建了一個非常好的平台，也為兩岸年輕人建起一座交流溝通的橋梁。



他表示，希望聯賽年年辦，並能越辦越好，帶動大陸棒球運動發展，也為兩岸年輕人相互了解、共同發展作出應有的貢獻。



台東縣長黃健庭指出，台東縣一直以來是培育台灣棒球好手的基地和搖籃，希望透過比賽，兩岸不僅要在球場上較勁，更期盼用棒球來交朋友，「建立更深厚的兄弟情誼」。



中國國民黨副主席郝龍斌，廣東省委常委、深圳市委書記王偉中，深圳市長陳如桂，世界棒壘球協會第一副會長、亞洲棒球總會會長彭誠浩等出席開幕式，並共同為比賽開球。1061201