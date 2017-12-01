北京在一場大火之後，開始整頓違章建築，不過這些違章建築只能提供底層勞工棲身；這麼一來等於是要逼走這些底層勞工。結果使得必須使用大量勞動力的行業，像是快遞業，竟然陷入經營困境（葉柏毅報導）



什麼叫「牽一髮動全身」，最近北京網購民眾應該感受最深。北京為了避免再出現上個月大興大火造成慘重傷亡的事故，開始整頓全市違章建築與公寓，結果沒想到意外變成驅離所謂「低端人口」，也就是底層勞動力的事件。不少底層勞工在北京無處可住，只能選擇離開。不過，由於北京的快遞、外賣、外送與物流等行業，不少是靠僱用這些底層勞工來運送貨物的，現在這些底層勞工一夕消失，快遞與物流業缺工嚴重，根本找不到人來運送貨物。



有媒體報導指出，整改違章建築，不只造成沒人送貨，同時也由於不少物流貨倉，都是設在這些郊區違章建築中，因此現在連擺放貨物也成了問題。所以，不管是清理「低端人口」，或是整改違章建築，但北京市民的生活，都已經受到了確確實實的影響。



