（中央社台北1日電）中國大陸天津市今天凌晨發生大樓火警，截至目前已致10人死亡、5人輕傷送醫治療。起火大樓是天津城市大廈的38樓，天津市委書記李鴻忠上午到現場查看，起火原因仍在調查中。



綜合陸媒報導，今天清晨4時7分，位於天津市河西區友誼路與平江道交口的城市大廈38樓發生火災。目前火已撲滅，經現場反覆清理檢查，共有10人死亡，5人受輕傷送醫。



李鴻忠上午專程趕赴現場察看災情，組織現場處置和善後工作，目前正在主持召開專門會議就全市安全生產工作進行部署。



報導指出，大樓起火原因正進一步調查中，相關責任人員已被控制。1061201