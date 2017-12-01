天津城市大廈火警 已致10人死亡中央社 (2017-12-01 15:48)
（中央社台北1日電）中國大陸天津市今天凌晨發生大樓火警，截至目前已致10人死亡、5人輕傷送醫治療。起火大樓是天津城市大廈的38樓，天津市委書記李鴻忠上午到現場查看，起火原因仍在調查中。
綜合陸媒報導，今天清晨4時7分，位於天津市河西區友誼路與平江道交口的城市大廈38樓發生火災。目前火已撲滅，經現場反覆清理檢查，共有10人死亡，5人受輕傷送醫。
李鴻忠上午專程趕赴現場察看災情，組織現場處置和善後工作，目前正在主持召開專門會議就全市安全生產工作進行部署。
報導指出，大樓起火原因正進一步調查中，相關責任人員已被控制。1061201
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