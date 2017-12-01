舉重世錦賽 許淑淨抱憾哽咽奪銀中央社 (2017-12-01 13:50)
里約奧運舉重金牌女將許淑淨，參加在南加州安那罕舉行的世界舉重錦標賽，因手肘受傷無緣爭金。中央社記者曹宇帆安那罕攝 106年12月1日
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