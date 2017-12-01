（中央社記者曹宇帆安那罕30日專電）里約奧運舉重金牌女將許淑淨，參加在南加州安那罕舉行的世界舉重錦標賽，雖抓舉奪銀，但手肘受傷而挺舉棄賽，無緣爭奪金牌，賽後她受訪忍不住在鏡頭前落淚。



許淑淨賽後受訪指出，抓舉第3把挑戰96公斤時，手肘掰到且腫起來，手無法出力，雖然立即請醫生診治並針灸，但手沒辦法舉起，所以決定棄賽。



她說，受傷無關時差調整等因素，目前就是讓手先休息，其他就等進一步檢查包括核磁共振或X光，再看情況如何。



賽後頒獎典禮，許淑淨的手肘是吊著並冰敷站上頒獎台。她說，傷勢有點嚴重因為腫起來，並說緊張還好，還可把自己的成績舉出來，但受傷就辦法了。



有記者問她，日後還有更多賽事等著她努力，許淑淨臉別過鏡頭以手拭淚，最後仍打起精神說，回台之後先養傷，再拚亞運會。



雖然許淑淨因傷無緣再添金牌，不過根據大會的資料，許淑淨參加2011、2014、2015年與今年的世錦賽都站上頒獎台，是參加4屆世錦賽都獲得獎牌的第一人。1061201