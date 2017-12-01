許淑淨落淚 舉重世錦賽受傷無緣爭金中央社 (2017-12-01 13:17)
（中央社記者曹宇帆安那罕30日專電）里約奧運舉重金牌女將許淑淨，參加在南加州安那罕舉行的世界舉重錦標賽，雖抓舉奪銀，但手肘受傷而挺舉棄賽，無緣爭奪金牌，賽後她受訪忍不住在鏡頭前落淚。
許淑淨賽後受訪指出，抓舉第3把挑戰96公斤時，手肘掰到且腫起來，手無法出力，雖然立即請醫生診治並針灸，但手沒辦法舉起，所以決定棄賽。
她說，受傷無關時差調整等因素，目前就是讓手先休息，其他就等進一步檢查包括核磁共振或X光，再看情況如何。
賽後頒獎典禮，許淑淨的手肘是吊著並冰敷站上頒獎台。她說，傷勢有點嚴重因為腫起來，並說緊張還好，還可把自己的成績舉出來，但受傷就辦法了。
有記者問她，日後還有更多賽事等著她努力，許淑淨臉別過鏡頭以手拭淚，最後仍打起精神說，回台之後先養傷，再拚亞運會。
雖然許淑淨因傷無緣再添金牌，不過根據大會的資料，許淑淨參加2011、2014、2015年與今年的世錦賽都站上頒獎台，是參加4屆世錦賽都獲得獎牌的第一人。1061201
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
曝最強天賦隊明年將狠追詹姆斯 這陣容太無敵【北京新浪網】
第36期女流本因坊：謝依旻勝里菜 奪回女流本因坊【北京新浪網】
25+14+4!大帝才是定海神針 他一人爆對手全隊【北京新浪網】
福原愛老公給女兒上戶口 瓷娃娃努力恢復想復出【北京新浪網】
世界杯抽籤賠率:巴西遇西班牙？德國對手是...【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》