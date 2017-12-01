香港政府今天發佈公告，宣佈將在明年三月十一號，補選四名立法會議員。



公告說，香港「選舉管理委員會」，將依照「選舉管理委員會規例」第八條，在明年三月十一號，在「香港島」、「九龍西」、「新界東」等三個地方選區，與「建築、測量、都市規劃」功能界別，各補選一名立法會議員。



這四個出缺議席，原本屬於梁頌恆、游蕙禎、羅冠聰及姚松炎等四人，不過他們由於先前被法庭裁定宣誓無效，因此喪失立法會議員資格。



