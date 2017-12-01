中華職棒／球員屢遭周刊爆料 陽介仁：球團應保護球員NOWnews今日新聞 (2017-12-01 13:10)
近期中華職棒有許多球星被周刊爆料疑似有婚外情，對於這些的報導，前味全龍球員、新生國中棒球隊總教練陽介仁表示，球團應該善盡保護球員的責任，這起事件應到此為止。
今年球季中獅隊球員林志祥，被周刊爆料疑似發生婚外情，在日前自請離隊，最近又有其他球星陸續被爆料，中華職棒休季期間相當不平靜。
陽介仁對此表示：「我覺得應該到此為止，沒有照片也沒證據，根本不知道是不是真的，球團也應該保護自己的資產（選手），領隊要出面保護球員，因為這些事情會直接影響到公司形象。」
陽介仁表示，這些報導會影響到基層的球員們對職棒的看法，球團應想辦法讓報導到此為止，自己在基層教球時也以品德教育優先。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 士林電機1080P 16路主機+8支1080P 6陣列紅外線室內攝影機
- 《KOSNEY 安娜貝拉咖》雙人100%天絲全舖棉四件式兩用被冬包
- 台灣大廠 1080P監控主機 4路4聲五合一混合機
- 【ee9】芯滿益足-簡約優雅通勤私藏經典百搭素面跟鞋＊米色
- 【Estee Lauder 雅詩蘭黛】微分子肌底原生露150ml(正統公司
- CASA 移動式空調CA-10690B
- 【Gigabyte 技嘉】GV-N1070AORUS-8GD REV2.0 顯示卡
- MANGO 心動時分優質時尚女性腕錶-銀色-MA6599L-10
- BENRO百諾 C1292TV0航空鋁旅遊天使二代可拆式碳纖維腳架V系
- 【天明製藥】成長元素-女生配方(120粒x3入組)
曝最強天賦隊明年將狠追詹姆斯 這陣容太無敵【北京新浪網】
第36期女流本因坊：謝依旻勝里菜 奪回女流本因坊【北京新浪網】
25+14+4!大帝才是定海神針 他一人爆對手全隊【北京新浪網】
福原愛老公給女兒上戶口 瓷娃娃努力恢復想復出【北京新浪網】
世界杯抽籤賠率:巴西遇西班牙？德國對手是...【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》