▲陽介仁。（圖／張育嘉攝 ）

近期中華職棒有許多球星被周刊爆料疑似有婚外情，對於這些的報導，前味全龍球員、新生國中棒球隊總教練陽介仁表示，球團應該善盡保護球員的責任，這起事件應到此為止。

今年球季中獅隊球員林志祥，被周刊爆料疑似發生婚外情，在日前自請離隊，最近又有其他球星陸續被爆料，中華職棒休季期間相當不平靜。

陽介仁對此表示：「我覺得應該到此為止，沒有照片也沒證據，根本不知道是不是真的，球團也應該保護自己的資產（選手），領隊要出面保護球員，因為這些事情會直接影響到公司形象。」

陽介仁表示，這些報導會影響到基層的球員們對職棒的看法，球團應想辦法讓報導到此為止，自己在基層教球時也以品德教育優先。