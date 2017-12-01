（中央社記者張謙香港1日電）香港立法會將於明年3月補選，以填補4名遭褫奪議席的泛民主派議員。



香港當局今天刊登憲報，公告4個議席將於明年3月11日補選，分別是香港島、九龍西、新界東地方選區，以及屬於功能組別的建築、測量、都市規畫及園境界。



提名期由明年1月16日至29日。



2016年立法會選舉，6名當選的泛民人士宣誓就職時因自行改變誓詞等行為而被政府提訴，法院最後裁定喪失議席。



已完成司法程序並確定喪失議席的有羅冠聰、游蕙禎、梁頌恆和姚松炎，需要補選。



同時被提訴的梁國雄及劉小麗正等待上訴，目前未知結果。1061201