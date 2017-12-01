香港議會明年3月補選 填補泛民議席中央社 (2017-12-01 12:16)
（中央社記者張謙香港1日電）香港立法會將於明年3月補選，以填補4名遭褫奪議席的泛民主派議員。
香港當局今天刊登憲報，公告4個議席將於明年3月11日補選，分別是香港島、九龍西、新界東地方選區，以及屬於功能組別的建築、測量、都市規畫及園境界。
提名期由明年1月16日至29日。
2016年立法會選舉，6名當選的泛民人士宣誓就職時因自行改變誓詞等行為而被政府提訴，法院最後裁定喪失議席。
已完成司法程序並確定喪失議席的有羅冠聰、游蕙禎、梁頌恆和姚松炎，需要補選。
同時被提訴的梁國雄及劉小麗正等待上訴，目前未知結果。1061201
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 真功夫 - 檜木茶盤自動專業泡茶機-TH-K58
- 【LOGIC 自然邏輯】《全貓種低敏火雞肉》天然糧 15.4磅《2
- 美國ProPac柏克》全天然糧成犬羊肉糙米蘋果免疫強化護膚配
- 【Marshall】DSL100H 100瓦真空管音箱頭(原廠公司貨 商品保
- 【ASUS】X541NA 15.6吋四核筆電-銀(N3450/4G/500G/W10)+1TB
- Pineapple Outfitter 璀璨名媛 方鑽飾扣尖頭高跟鞋-黑色
- 【Marelli】時尚簡約樂福鞋 黑色(2397-BL)
- 【貝兒居家寢飾生活館】裸睡系列60支天絲兩用被床包組(特大
- 106年高普、地方三四等（水污染與土壤污染防治）密集班單科
- 【Michael Kors】TINA 漆皮押釦翻蓋斜背包-紫紅色/SM
加州山火肆虐發史上最高警告：一片火海 波及名人【北京新浪網】
高血壓可以多吃哪些食物？一張助降壓食物清單送給你！【北京新浪網】
普京宣布再選總統，但參選身份可能跟以前不一樣【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》