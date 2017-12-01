MLB／運動熱搜名人榜 林子偉超越王建民排第一NOWnews今日新聞 (2017-12-01 12:05)
Yahoo奇摩今日公佈2017年跨裝置年度十大排行榜，包括「10大新聞事件」、「10大熱搜新聞人物」、「10大熱搜娛樂人物」及「10大熱搜運動人物」。綜觀今年數據，網友們每天生活與搜尋行為緊密交織，十大新聞、娛樂、運動人物熱搜榜，皆忠實反映台灣網友關心牽動民生的國內政治議題，強檔韓劇拉抬的當紅韓星、旅美球星生涯、世大運選手等也皆成網友熱門話題與關注焦點。
旅外球星今年攻下半數熱搜運動名人榜！今年升上大聯盟，首季就出賽25場、繳出15支安打佳績，新任台灣之光「林子偉」，首度入榜就榮登冠軍！高知名度球星「王建民」、「林書豪」、「陳偉殷」全數入榜，生涯動向及傷勢備受球迷關注，名列熱搜榜第2、5、10名。在日本職棒打拚超過10年的「陽岱鋼」，今年加盟巨人軍打出生涯千安，位居第6。
世大運帶起台灣運動狂潮，選手也成為全民熱搜焦點！因世大運退賽風波掀起網友論戰的「詹詠然」，拿下第3名。率隊出戰世大運勇奪四金的世界羽球球后「戴資穎」、破世界紀錄的舉重金牌「郭婞淳」、「全台最速男」百米金牌「楊俊瀚」，以及擔任聖火第一棒的桌球王子「江宏傑」，也因世大運的高討論度而強登熱搜榜。
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