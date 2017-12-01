日職／幫陽岱鋼解憂 巨人隊出手搶重砲葛雷洛NOWnews今日新聞 (2017-12-01 11:56)
日職讀賣巨人準備出手搶人，就在11月30日，中日隊未把洋砲Alex Guerrero（葛雷洛）放入保留名單中，也就是說，中日隊可能要做好失去這門外野大砲的準備。
巨人隊早就著手要吸收這位前大聯盟道奇隊重砲，本季巨人隊最多轟的是洋砲Casey McGehee，他單季18轟，全隊也才113轟，跟廣島隊152轟相比，差別很大。
此外，陽岱鋼今年因下半身受傷，6月才回到陣中，雖然他擔任一棒出色，但在坂本勇人還要加強火力狀況下，村田修一也離隊，巨人隊需要加強火力勢在必得。
Alex Guerrero本季35轟是央聯全壘打王，未來有機會進入巨人隊，增強火力。
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