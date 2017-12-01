（中央社記者曹宇帆安那罕30日專電）參加2017世界舉重錦標賽的里約奧運金牌女將許淑淨今天在女子53公斤級A組賽事，比完抓舉以93公斤奪銀，因手肘受傷而挺舉棄賽，無緣爭金。



許淑淨去年在里約奧運抓舉100公斤、挺舉112公斤，總和212公斤，勇奪奧運金牌。



晚間在南加州安那罕（Anaheim）舉行的2017舉重世錦賽（2017 WWC），許淑淨抓舉首把完成91公斤，其次舉起93公斤，挑戰96公斤失利手肘也受傷。



隨後她決定挺舉棄賽，只能在抓舉項目奪銀，無緣在挺舉項目與總成績爭奪金牌。1061201



外交部長李大維與中華民國駐美代表高碩泰，隨即拍發賀電，嘉勉並讚許她傑出優異的表現。1061201