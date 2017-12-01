舉重／世界舉重錦標賽 許淑淨因傷抓舉奪銀NOWnews今日新聞 (2017-12-01 11:19)
世界舉重錦標賽今年在美國安那罕舉辦，我國女子舉重53公斤級許淑淨今（1）日出賽，她在挺舉部分因傷棄賽，不過抓舉仍以93公斤摘銀。
許淑淨本屆世大運已經因為膝蓋傷勢棄賽，看得出她十分失望，但這次世錦賽她仍奮力出擊，開把90公斤雖有些不穩，仍順利成功，但泰國好手Sopita Tanasan開把91公斤成功。
不過第二把許淑淨試舉93公斤成功，Sopita Tanasan策略運用，先是調整95公斤，又調成94公斤成功。
可惜許淑淨第三把挑戰95公斤失敗，Sopita Tanasan96公斤奪冠，許淑淨未能衛冕，也錯失世錦賽第二金。
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