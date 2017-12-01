治霾升級 北京五環內禁燃煙火爆竹中央社 (2017-12-01 11:00)
（中央社記者尹俊傑北京1日電）中國大陸北京市為加強空氣汙染治理，今天正式修改管理規定，將原先五環路內燃放煙火爆竹的「限令」改為「禁令」，五環路外也要劃定禁止或限制燃放煙火爆竹的區域。
一般來說，中國大陸華北地區冬季霧霾較為嚴重，逢年過節民眾集中燃放煙火爆竹，往往加重影響空氣品質。北京市官方曾下令，農曆春節期間如遇嚴重空汙，禁售禁放煙火爆竹，使業者感嘆要「靠天吃飯」。
北京青年報官方微博今天報導，北京市第14屆人民代表大會常務委員會第42次會議上午通過關於修改「北京市煙花爆竹安全管理規定」的決定。
這次修改包括將原規定北京市五環路以內地區為「限制」燃放煙火爆竹地區，修改為五環路以內（含五環路）區域為「禁止」燃放煙火爆竹的區域。
至於北京五環路以外區域，新規指出，區政府應根據維護公共安全和公共利益需要，劃定禁止或限制燃放煙火爆竹的區域。農曆除夕至正月初一、正月初二至十五每天上午7時至凌晨零時，限燃區域可燃放煙火爆竹，其他時間不得燃放。
在慶典活動和其他節日期間，如需在禁燃或限燃區域內燃放煙火爆竹，「由市人民政府決定並予以公告」。
除了北京市，空汙嚴重的河北省保定市也已下令，自12月1日起，主城區全年含春節期間禁止燃放煙火爆竹，有效期5年。
中國環保部長李干杰10月表示，中國大陸大氣治理雖有成效，整體空汙仍非常嚴重，空氣品質很不理想。治理京津冀（北京、天津、河北）及周邊地區空汙絕非「運動式」，將長期堅持，探索建立長效機制。1061201
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