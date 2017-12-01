（中央社記者龍柏安台北1日電）2018新年的第一天，「飛躍羚羊」紀政邀請大家一起健走，希望民眾能「健康萬步走，快樂迎新年」，此外元旦健走也將準備百萬紅包摸彩活動，讓大家在新年第一天就能迎來好兆頭。



元旦健走於2004年首度舉辦，2018年已是連續第15年舉辦，依舊僅限額6000人參加，主辦單位表示，2018元旦健走活動好康多多，報名繳費完成者除可獲得市價1980元的「台灣熊讚登山包」，還能參加包含「頭彩3名，每名紅包現金十萬元」的幸運摸彩。



2018元旦健走預計從花博圓山廣場集合出發，一路行經圓山公園、美術公園、新生公園，再從林安泰古厝進入大佳河濱公園；回程沿基隆河左岸往下游走，最後回到會場（全程約七公里）參加摸彩。



活動發起人紀政表示，衷心感謝長年贊助此活動的企業與所有協辦單位，就是有這些好夥伴們的熱情支持，元旦健走才能一年比一年受歡迎，她說：「期待有一天，元旦萬步走能成為台灣迎接新年的特有活動，它是一種宣示，也是一種儀式，不但有意思，更是有意義！」1061201