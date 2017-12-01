（中央社台北1日電）中共總書記習近平昨天主持政治局例會，審議通過「中國共產黨黨務公開條例（試行）」，會議也研究其他事項，有分析指其他事項可能涉及人事等安排。



綜合新華社、香港明報報導，「條例」將為中共黨務公開提供基本法規，有利相關政策制度化、規範化及程度化。



會議強調，黨務公開政治性、政策性強，「要保障黨員民主權利，落實黨員知情權、參與權、選舉權、監督權等。及時回應黨員和群眾關切，以公開促落實、促監督、促改進。要積極穩妥、有序推進，統籌各層級各領域黨務公開工作。」



黨務公開是指公布一定範疇內的共產黨黨內事務、內容、程序、結果。



內容包括共產黨組織決議、決定及執行情況、思想建設、管理情況、幹部選任等。程序上需要製定目錄、公開、收集回饋及歸檔管理等。1061201