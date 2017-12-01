SBL開打／韋陳明回鍋掌兵符 率領台銀擺脫墊底NOWnews今日新聞 (2017-12-01 08:00)
去年球季台灣銀行為SBL超級籃球聯賽爐主，是唯一1支沒辦法打入季後賽的球隊，今年夏天台銀補進呂宗霖、謝宗榮，加上原本的范士恩，都是從台科大畢業的主力球員，就看他們能否帶領台銀打出亮眼成績。
台銀在球季結束後更換總教練，由韋陳明回鍋執掌兵符，他曾再2005到06球季，打出15勝15敗的戰績，是台銀在SBL賽場14個年頭以來，唯一1年勝率達到5成，並打入當年的季後賽。
台銀在2014年選秀會選進202公分的長人林郅為和射手劉韋辰，都在球季結束之後轉隊至富邦，台銀球團在今年選秀會中，選進199公分的「台科魔獸」謝宗融，第2輪則是指名後衛呂宗霖。
過去謝宗融和呂宗霖都是台灣科技大學的球員，加上台銀原先的主力球員范士恩也是台科畢業的球員，3人都非常期待今年球季能夠再度一同搭配，且范士恩和謝宗融過去還是「台科雙塔」，謝宗融在D-Live夏季聯賽，及時趕上熱身賽，不過一分未得，就看他能否找回自己比賽節奏。
今年台銀洋將簽下賈西亞（Charles Garcia），目前29歲的賈西亞，曾效力許多國家的聯賽，包含土耳其、墨西哥、西班牙、波多黎各、巴林、南韓、冰島等，他在上一季則是在NBA發展聯盟，身高204公分的賈西亞，必須肩負起台銀禁區的重任。
曾在2015拿下年度MVP並入選年度第一隊的陳順詳，去年球季結束後開刀，直到今年1月才復出，今年球季能否找回過往的手感，值得觀察，他在熱身賽出賽1場，上場11分鐘得到5分。
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