郝龍斌赴深圳 出席兩岸棒球聯賽中廣新聞網 (2017-12-01 06:01)
國民黨副主席郝龍斌昨天前往大陸深圳，準備出席第一屆兩岸學生棒球聯賽總決賽，郝龍斌表示，正因為兩岸官方交流受到阻礙，更應該加強民間交流，透過這場棒球賽，讓兩岸年輕人以球會友，彼此交往認識。（繆宇綸報導）
郝龍斌30號下午搭機飛往大陸深圳，準備參加第一屆海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽，並擔任開球嘉賓。郝龍斌抵達深圳後，與深圳市委書記王偉中會面，稍晚參加歡迎晚宴和晚會。郝龍斌表示，兩岸交流合則兩利，雖然現在台灣因為政權輪替的關係，受到一些阻礙，可是就是因為官方交流受到阻礙，更應該加強民間交流『尤其我相信，年輕人的交流、交往對兩岸未來長遠的發展是關鍵因素，所以這次棒球比賽，我們讓年輕人在一個非常融洽的環境下，不僅以球會友，更重要(的是)彼此交流交往認識，我覺得對兩岸交流30年來講，這是非常值得做的一件事情......』
郝龍斌說，深圳過去是大陸改革開放的前線城市，也是兩岸交流的前線城市，他希望在兩岸交流遇到阻礙的時候，可以從深圳開始，讓兩岸和平穩定，交流交往重創新局。這場比賽今年3月由兩岸各自進行預賽，選出甲、乙組各四隊，12月1號到3號在深圳進行決賽，台灣方面打木棒的甲組有中原、世新、成大和台師大，打鋁棒的乙組則有文化、台中科大、屏東科大和台大。
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