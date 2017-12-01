【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】國立臺灣交響樂團72歲了！一直致力於古典音樂推廣的國臺交，在12月1日滿72歲生日前夕，為所有愛樂民眾獻上一份大禮～音樂魔法森林，讓民眾可透過影音科技AR、VR的互動體驗，輕鬆又有趣的進入古典音樂的世界。國臺交30日舉辦72週年團慶暨音樂魔法森林啟用典禮，典禮邀請到當代書法家洪啟義、黎振華、張秋星、及雕刻家簡黃彬、劉國英等，以墨藝為國臺交獻上祝福；並請由五福國小附設幼兒園30多位小朋友擔任小小特別來賓，與團長劉玄詠一起啟動音樂魔法森林的樂章。小朋友對音樂魔法森林的各項科技設備充滿興趣與好奇，並直說下次還要再來玩。劉玄詠表示，國臺交是臺灣歷史最悠久的樂團，擁有演出技巧最精湛的團員及內容最豐富的古典音樂資源，在此基礎上，國臺交於2009年成立「音樂文化園區」推動音樂教育；2017年，國臺交又把音樂與科技結合，讓音樂文化園區的設備與時俱進，在園區內打造出一片不同以往的音樂魔法森林，期能吸引更多民眾踏入古典音樂的世界。而這片音樂魔法森林第一期整修已完成，即日起就等民眾探索。內容規劃上，以音樂魔法森林即將舉辦慶典為主軸，但精靈與動物們卻忘記要如何製作樂器、演奏樂器與欣賞樂曲，所以亟需進行10大關卡闖關，以讓慶典順利完成。探索音樂魔法森林的第一關卡，就是在門口的影音虛擬陳列櫃打開「琴聲地圖」、研究探索路線與任務；第二關卡是「星座交響樂與大事紀」，只要輸入任一日期，即可找到屬於該星座的音樂家，觀看他們在音樂森林中的創作與故事。第三、四、五關卡～「音樂森林魔法工坊」，則須透過手機APP吹奏魔法樂曲，把音樂能量喚醒，經由3D影像透視樂器組合、分解與發聲原理；第六、七、八、九關卡～「音樂森林魔法演奏家」，只要使用手機APP進行AR掃描，就會有國臺交的音樂家為你示範樂器的演奏。最後關卡「音樂森林魔法慶典」，則透過Kinect肢體感應技術，讓民眾經由手部動作進入交響樂團的世界，擔任指揮或團員體驗交響樂演出中的互動，並可測試一下你的音樂天份。而整體關卡繞富趣味、十足寓教於樂。