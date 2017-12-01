MLB／遊說大谷入團 海盜隊投手威廉斯用這招NOWnews今日新聞 (2017-12-01 00:19)
本季結束後就挑戰美國大聯盟的日本火腿「二刀流」好手大谷翔平，最近收到來自海盜隊投手Trevor Williams（威廉斯）的一封信，今年他在海盜出賽7勝9敗，防禦率4.07，他還歡迎這位來自東洋的超級投手。
Trevor Williams在推特上寫：
親愛的大谷：
我想你是最適合海盜隊的投手了，這裡的啤酒IC Light,有名的餐廳Primanti Bros,還有球場特殊文化pierogi races，還有每天源源不絕的笑話從休息室傳出，我想你會喜歡412的（區碼）。」
敬愛的
Trevor Williams
不過就在大谷經紀人提出要各隊寫出「問候信」後，海盜隊出了這招，無論球隊是否授權與否？都是為匹茲堡做了最好的運動觀光宣傳。
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