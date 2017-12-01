NOW球星／為了夢想而投 王建民的下一步NOWnews今日新聞 (2017-12-01 00:01)
王建民回來了！這位在去年重返大聯盟，並讓各隊吃足苦頭的37歲台灣投手，就是不肯放棄夢想，也可以說，他是乘載著不少打棒球的大小朋友夢想前進，他是王建民，也是台灣最出名的大聯盟球星。
今年在亞冠賽賽前採訪，不少日本媒體還記得4年前建仔如何讓日本隊吃足苦頭，如何讓日本球員打成「保齡球」，而這場中日大戰也開啟了建仔重回美職之路。
不過根據王建民經紀人張嘉元透露，建仔就是不肯放棄，他每天依舊開著車，到棒球學校訓練，自己又開車回家，跟家人團聚，因為他知道，只有持續練習，才有機會回到那個最高殿堂。
現在建仔每投一球，就誠如「小小郭」郭泓志說的，「每投一球都是感動」此外，郭泓志也再次動了生涯第8次手術，郭泓志也努力朝復健之路邁進。
如今聽到建仔說：「還想再奮鬥一年。」不管是任何時期接觸建仔的球迷，心中一定是既開心又捨不得，因為這代表他將持續為「美」夢努力，而捨不得的是他的這些辛苦希望有人會看到。
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