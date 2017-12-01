冬季聯盟／可愛國中生熱舞開錯球 全場笑翻NOWnews今日新聞 (2017-12-01 00:05)
冬季聯盟是不少台灣、日本、韓國以及歐美聯隊年輕好手切磋的戰場，不過11月30日，日職東軍跟日本社會人聯隊比賽前，來自台中東山高中國中部的江宛庭同學，不但現場熱舞吸睛，她往二壘開球，也是史上首見。
江宛庭喜歡熱舞，也特別把許多時下流行音樂剪在一起，她也可以隨著音樂大膽跳舞，十足明星架勢。
而網友也發現，他在個人IG上也有跟旅日投手郭俊麟的合照，看來私底下應該也很愛棒球。
不過江宛庭同學開球完，卻發現捕手在她身後，也尷尬掩嘴大笑，真的是笑料十足。
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