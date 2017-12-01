冬季聯盟是不少台灣、日本、韓國以及歐美聯隊年輕好手切磋的戰場，不過11月30日，日職東軍跟日本社會人聯隊比賽前，來自台中東山高中國中部的江宛庭同學，不但現場熱舞吸睛，她往二壘開球，也是史上首見。

江宛庭喜歡熱舞，也特別把許多時下流行音樂剪在一起，她也可以隨著音樂大膽跳舞，十足明星架勢。

而網友也發現，他在個人IG上也有跟旅日投手郭俊麟的合照，看來私底下應該也很愛棒球。

不過江宛庭同學開球完，卻發現捕手在她身後，也尷尬掩嘴大笑，真的是笑料十足。