▲嘉義縣長張花冠到彰化參訪護聖宮，感謝廟方贊助2018台灣燈會光彩。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.11.28）

台灣首座玻璃媽祖廟彰化縣護聖宮，應嘉義縣長張花冠邀請，將以玻璃興建的「通天柱」媽祖廟，在2018臺灣燈會宗教燈區綻放光彩。

玻璃的光彩總是特別引人入勝，曾經多次參與台灣燈會的彰化縣護聖宮媽祖廟是台灣首座玻璃媽祖廟，參展時也總以玻璃建置廟宇藝術呈現而吸引遊客青睞。張花冠縣長特別邀請護聖宮繼續為2018台灣燈會增添宗教燈區的光彩。

張花冠28日下午到彰化參訪護聖宮，感謝廟方贊助燈會光彩。並聽取負責製作，集結全國玻璃產業打造獨一無二、堪稱精湛工藝的玻璃廟的台明將公司董事長林肇睢簡報，說明即將在嘉義亮相，名為「通天柱」的玻璃廟意象主燈高13.7公尺，希望能為嘉義帶來千萬人次的賞燈人潮。

▲彰化縣護聖宮是全名「台灣護聖宮藝術中心」，是台灣首座玻璃媽祖廟。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.11.28）

林肇睢表示，護聖宮是全名「台灣護聖宮藝術中心」的玻璃媽祖廟，曾於2013、2016和2017年應邀到新竹、桃園和雲林的臺灣燈會展燈；2018年即將參與嘉義燈會的主燈，取名為「通天柱」，是採用玻璃業界最先進的技術，賞燈遊客可以進入廟內參觀，走進塔內天空將是一片浩瀚宇宙和星空，入口處為四大天王，二樓是琉璃神像，三樓有五母賜福，四樓是西方三聖和三官大帝，地上則設有12地支，希望藉由環境與磁場的轉換，讓參觀的遊客都能得到媽祖與眾神庇佑，而能心想事成。

張花冠指出，台灣燈會被Discovery譽為「全球最佳慶典之一」，這是一個「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的節慶活動，2018台灣燈會在嘉義，將創下3項紀錄，第一就是燈期天數最長，從大年初一的2月16日至3月11日共計24天；第二就是創意無限大，2018的數字「8」，橫著看代表著「∞」，「∞」數學符號就是無限大，嘉義縣將用有限的預算，創造出無限大的效益，第三是燈會面積占地50公頃，是歷年最大。