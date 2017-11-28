詳細開獎：二等獎開83注24.9萬 獎池6.87億元北京新浪網 (2017-11-28 23:03)
本期頭獎開出16注，單注獎金603萬元，分落7地，其中北京中出10注，若為1人所中則獨攬6035萬。內蒙古、江蘇、浙江、安徽、山東和雲南各1注。本期雙色球開獎處於派獎期，其中4注頭獎為複式投 注，單注獎金為1103萬（含加獎500萬元），分落江蘇、浙江、山東和雲南。二等獎開出83注，單注獎金24.9.3萬元；末等獎開出1369萬注。
當期全國銷量為3.76億元。廣東（不含深圳）當期雙色球銷量為3333萬多元，高居第一；浙江以2858萬多元的銷量位列第二；山東以2207萬多元 排名第三；江蘇以2069萬多元排名第四；四川則以1910萬多元排名第五。計獎結束后，雙色球獎池餘額為6.87億元。
本期一等獎5999萬元派獎獎金派出2000萬，下期複式投注中得一等獎派獎金額將仍為5999萬元。由於單注派獎獎金最高限額500萬，下期彩民朋友將有機會4元中得1500萬元。目前，六等獎派獎獎金餘額為2.29億多元。雙色球第2017140期各省銷售及中獎情況省份銷售額（元）中獎注數（注）一等獎二等獎三等獎四等獎五等獎六等獎一等獎複式投注六等獎複式投注北京11，105，706102262354428833908740186855天津5，729，4220216103821798202819097458河北13，297，88004482552523704805180249504山西6，014，04200101033212012195190102730內蒙古7，307，41611291395291592627110150362遼寧13，263，22402362051458494675620215043吉林7，562，39003121415283992664180125699黑龍江7，642，82201281496281892729640115604上海15，092，59402442623546795422530246216江蘇20，694，51017924604883557498621343016浙江28，580，814115107535311443010428781485053安徽12，992，68612432471510544740990247168福建12，256，16005442736492044401210246362江西9，813，10401211777382453484720186884山東22，079，98612953792781298020531404436河南16，194，93207252588604385668140306194湖北14，855，26002502693527655560480299452湖南14，190，45405462807529785280920276814廣東33，330，16603116660113216112491320559975深圳9，055，56406431901358793392670138999廣西13，037，98201492129425354721770232992海南2，127，3180010423787080812027717重慶13，485，02001282423514374847990254229四川19，101，89002693611744806982210381050貴州7，421，972021601485327462798150134604雲南12，937，15612732721537124739821214565西藏805，098002194305329362013663陝西10，608，36203602256435823941270202216甘肅5，165，146001290421257187843089256青海1，980，308003341814967795035385寧夏2，611，70400116211038793056048419新疆6，136，99400231159245812321020133839
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第17325期最新開獎號碼：4 0 6（查看詳情）
排列三第17325期最新開獎號碼：5 0 9（查看詳情）
排列五第17325期最新開獎號碼：5 0 9 0 8（查看詳情）
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