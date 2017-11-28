2017年11月28日晚上19：30，2017-2018中國女子排球超級聯賽第47場爭奪在上海盧灣體育館打響，由上海光明優倍女排繼續坐鎮主場迎戰雲南大學滇池學院女排。最終經過五局苦戰，上海隊以3：2戰勝對手。

雲南大學滇池學院女排隊長劉夢雅：首先祝賀上海隊勝利，我們今天輸的有點可惜，這也說明我們和強隊之間還是有一定差距的，回去后我們會針對自身不足的地方，有針對性的提高。

上海光明優倍女排隊長張軼嬋：這場球教練用了一些年輕隊員，雖然她們在技術上還有欠缺，但是場上還是很有拼勁的，也希望年輕隊員更快的成長。

雲南大學滇池學院女排主教練周智遠：首先祝賀上海隊取得勝利，我們的隊員今天發揮的很好，但是實力上和強隊之間還是有比較大的差距，特別是年輕隊員在關鍵球的把握上還有待提高，球員之間的配合默契程度也需提高。

上海光明優倍女排主教練王之騰：今天在陣容上有所調整，讓更多的年輕隊員有上場鍛煉的機會，今天年輕隊員比賽時在情緒上還做得不夠好，年輕隊員還需要更多的磨練。

戰報回顧：

2017年11月28日晚上19：30，2017-2018中國女子排球超級聯賽第47場爭奪在上海盧灣體育館打響，由上海光明優倍女排繼續坐鎮主場迎戰雲南大學滇池學院女排。最終經過五局苦戰，上海隊以3：2戰勝對手，五局比分分別為：25：14，20：25，25：22，22：25，15：11。

上海光明優倍女排首局並沒有派出全主力陣容，主攻楊婕、顧欣蔚，副攻張鈺倩、金依帆，接應劉哲寧，二傳卞雨倩，自由人王唯漪；雲南大學滇池學院女排派出主攻仲慧、孫樊瓊，副攻浦柔、雷艷溪，二傳江靜，接應外援Aiyana Tremayne ，自由人樹智佳。

首局開球，上海隊快球命中，隨後雲南隊仲慧強攻出界、雲南隊觸網犯規，上海隊以3：0領先。雲南隊也敢打敢拼緊咬比分不放，但實力上依舊不敵上海隊，上海隊多變的戰術令雲南隊應接不暇，雲南隊5：13落後時已經用盡兩次暫停。重新部署的雲南隊打出了連追3分，上海隊不敢有絲毫輕敵，雙方均開足火力衝擊對手。局末階段雲南隊用張子琪換下江靜擔任二傳，但依舊收效甚微，上海隊以25：14先下一城。

易邊再戰，上海隊楊婕發球直接得分，緊接著雲南隊強攻還以顏色，隨後雲南隊開全力力拚對手，雙方多次精彩的往返球引得現場觀眾連連叫好，戰至4：4時上海隊連續出現失誤，一度以4：7落後，上海隊主帥王之騰立即請求暫停。短暫的暫停並沒能使上海隊快速調整好狀態，在中局階段上海隊曾一度落後對手6分之多。雲南隊一直將6分的優勢保持至19：13，上海隊再次請求暫停部署戰術。此次暫停立竿見影，重返賽場的上海隊連追3分，逼迫雲南隊請求第一次暫停。局末階段雲南隊並沒有半點鬆懈，最後仲慧強攻一錘定音，幫助雲南隊以25：20搬回一局，兩隊大比分戰成1：1。

第三局開局雲南隊就沒能找到有效辦法突破上海隊的網上防線，上海隊牢不可破的攔網給了對手很大壓力，迫使對手自身失誤增多，上海隊開局就7：1領先。但云南隊並沒有因為比分差距太大而氣餒，相反大比分的落後更加激發出雲南隊隊員的拼勁，比賽中段雲南隊頑強追擊，將比分追至13：13。雲南隊拼搏賽場，一次次的精彩撲救也引得現場球迷為之歡呼叫好。下半局的比賽也是懸念迭起，局末階段雙方依舊戰得難分難捨，最後關鍵時刻上海隊依舊攔網建功，以25：22險勝第三局。

第四局開局雲南隊的防守如有神助，並抓住反擊機會連續斬分，打出了5：0的小高潮。上海隊緊急請求暫停穩定軍心，暫停之後上海隊一反前兩局的低迷狀態，穩紮穩打，逐步將比分追平並以9：8反超對手。之後上海隊一直保持領先優勢，但局末階段雲南隊再次給球迷驚喜，將比分追至21：21，上海隊主帥不敢輕敵立即請求第二次暫停，但暫停也沒能遏制住雲南隊的強大攻勢，最後雲南隊雙人攔網成功封死楊婕強攻，以25：22頑強的將比賽拖入決勝局。

決勝局劇情更加跌宕起伏，顧欣蔚扣球出界、上海隊觸網犯規，上海隊再次以落後開局。隨後雙方展開激烈對攻，戰至難分難捨。最終技高一籌的上海隊15：11險勝決勝局。上海光明優倍女排隊員楊婕榮獲本場比賽MVP稱號。

（文/攝 上海賽區）