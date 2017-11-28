11月28日日期:晚6點30分，乒乓世青賽男團1/4決賽中，國乒小將對陣德國隊。1999年出生的薛飛、2000年出生的王楚欽、 2000年出生的徐海東代表國乒出戰，最終3-0戰勝了德國隊，成功晉級男團4強。這樣，國乒男女隊均以全勝戰績晉級4強賽。

薛飛作為國乒直板接班人，曾被國乒前總教練劉國梁寄予厚望，而他在11月的德國公開賽U21比賽中獲得了男單冠軍。首盤出戰的薛飛對陣德國選手HIPPLER Tobias，最終薛飛以3-0戰勝了對手，三局比分為：11-9、11-6、11-7。回看本場比賽，薛飛更得益於他相對紮實的基本功，而德國選手的搏殺和在比賽經驗方面並不遜色於國乒小將太多。這不得不給國乒小將提了一個醒。要知道，德國年輕選手大多是從十幾歲才開始接受正規乒乓球訓練，國乒的「先天優勢」在比賽中似乎沒有在比分上表現出更大的優勢。

第二盤出戰的是國乒小將王楚欽，球迷們給他起了個昵稱叫「大頭」。一些自媒體或許是宮鬥劇看得過多，便以訛傳訛，給這位00后小將冠以「蔡振華欽點」的頭銜。事實上，王楚欽在2015年便脫穎而出，先是成為乒超歷史上第一位00后選手。緊接著在2015年全錦賽男單1/8決賽中以4比3的戰勝了馬龍，一戰成名，憑藉全錦賽男單8強的成績直接升入國家一隊。在隨後的第一屆青運會男單比賽中，王楚欽先後戰勝林高遠、於子洋和任浩等一隊隊員，又在決賽中4比2戰勝魏世皓獲得青運會男單冠軍。但在本屆世青賽小組期間，王楚欽雖然均戰勝了對手，但「慢熱」的表現令人有些擔憂。而今天對陣德國選手時，他似乎吸取了經驗，前兩局分別以11-2、11-8取得勝利，但就在兩局勝利在握的情況下，第三局彷彿泄氣一般，以6-11丟掉了一局，好在第4局，他又以11-3戰勝了對手。這樣起伏的大賽表現對於小將來說，或許是可以原諒的，但如果這樣的狀態不在日後加以克服，在競爭如此激烈的國乒內部，再有天賦的隊員也難免會是曇花一現。

第三盤出戰的徐海東目前是國乒二隊隊員，00后的他是一位直板選手。本次派他出征本屆世青賽，無疑是教練組對這位年輕小將的一個重要考察。今天的比賽中，徐海東前兩局表現非常出色，以11-3、11-5先勝兩局，第三局或是受到了心態的影響，比分一度落後於對手，但好在他緊緊咬住比分不放，追至8平后，以11-8取得最終的勝利。

截至目前，三位小將均在團體賽中保持全勝戰績。而本屆世青賽他們的目標無疑是問鼎最終的冠軍。而他們將遇到的最強對手將是沒有張本智和出戰的日本隊。期望小將們在接下來的比賽中，能有更為穩定的發揮。

本文來自頭條號「乒乓雜誌」