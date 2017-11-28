2017年11月28日19：30時，2017-2018年中國女子排球超級聯賽第八輪第48場，山東體彩女排與北京汽車女排的比賽在淄博市體育中心綜合館舉行。主場作戰的山東體彩女排經過4局激戰，最終以1：3不敵對手。在賽后的新聞發佈會上，主客隊主教練及隊長分別點評了本場比賽。

山東體彩女排主教練李岩龍：首先祝賀北京隊取得勝利。今天是我們跟北京隊的第二次交鋒，我們在賽前做了針對性的功課，隊員們在場上也是非常努力。有些關鍵球還是沒能好好把握，經驗上有所欠缺，隊員之間也需要進一步的磨合，逐步提高競技水平。

山東體彩女排隊長宋美麗：今天大家打得都比較拼，但在一些關鍵分、關鍵球上還是體現出信心不夠、不果斷。爭取在日後訓練比賽中，能夠逐步加強。

北京汽車女排主教練張建章：今天晚上這場比賽，山東隊在發球上找人找點，發揮出了很高的水平，希望她們能在之後的比賽中能夠越走越遠。

北京汽車女排隊長劉曉彤：這是一場非常激烈的比賽，我們自身起伏也比較大，有些點沒有掌握好，要回去好好總結、加強。

戰報回顧：

2017年11月28日19：30時，2017-2018年中國女子排球超級聯賽第八輪第48場，山東體彩女排與北京汽車女排的比賽在淄博市體育中心綜合館舉行。主場作戰的山東體彩女排經過4局激戰，最終以1：3不敵對手，主場首嘗敗績。四局比分為：23：25、25：22、24：26、19：25。

山東女排首發陣容為：主攻錢婧雯和宋美麗，副攻楊涵玉和孫汝晗，二傳梅笑寒，接應孫傑，自由人王夢潔。北京女排首局派出劉曉彤和任凱懿擔任主攻，二傳王晨，副攻張宇和卡莉，接應劉夢瑤，自由人王思敏。

第一局，北京隊由劉曉彤網前暴扣斬獲第一分。之後，兩隊的比分交替上升，緊張的場面，讓現場觀眾不住拍手加油、叫好。在現場dj的氣氛營造中，兩隊為了一分要來回爭奪十多個回合。關鍵時刻，北京隊在國手劉曉彤的帶領下，多點開花，將分差拉大到4分。主場作戰的山東隊在主場觀眾的加油助威聲中，利用發球、攔網進攻北京隊「軟肋」，並將比分追成17平。賽至18平，山東隊使用鷹眼挑戰「球落對方界內」但失敗。隨即，北京隊請求了第一次暫停。賽至20：21，落後的北京隊使用鷹眼挑戰「球觸攔網隊員」但失敗。本局，賽至22：23，落後的山東隊請求了第一次暫停，再丟一分后，山東隊請求了第二次暫停。緊接著山東隊使用鷹眼挑戰「球界外」成功，比分改寫為23：24。北京隊旋即請求第二次暫停進行調整並利用重扣拿到關鍵一分，本局山東隊以23：25落敗。

第二局，適應了北京隊比賽節奏的山東隊找到了自己的節奏，並在本局開始就領先對手。兩隊的激烈對抗中，山東隊使用鷹眼兩次提出挑戰並都成功，全隊士氣上大漲，山東隊攜此勢頭將比分分差拉大到5分。賽至12：17，落後的北京隊請求了第一次暫停，但是效果不佳，主動失誤的增多，讓北京隊在比分上難以有大的提升。賽至16：22，落後的北京隊請求了第二次暫停。在18：22時，北京隊使用鷹眼挑戰「觸網」但失敗。領先的山東隊以25：22拿到第二局的勝利。

第三局，北京隊上來就使用了兩次鷹眼挑戰「觸網」，但是均失敗。領先的山東隊在比賽中防守弱的短板再次暴露，北京隊抓住時機連續追分。在經過場邊教練的大聲叮囑后，山東隊得分能力再次提升，不過北京隊仍將比分扳平。之後，平分局面一直持續：17平、18平、20平，22平時，北京隊叫了暫停。23平、24平，局末兩隊比分膠著。實力佔優的北京隊以26：24贏下該局。

關鍵的第四局，雙方互不相讓。兩隊的場上核心都發揮了較高水平，尤其是北京隊的劉曉彤的網前重扣威力十足，山東隊的防守對此幾乎無招可用。賽至10：14，落後的山東隊請求了第一次暫停。本局中段，北京隊連連得分，並將分差拉大到5分。落後的山東隊只能利用換人戰術來延緩對手的得分勢頭。賽至18：22，落後的山東隊請求了第二次暫停，但這並未改變落後局面。第四局，北京隊以25：19再贏一局。

北京汽車女排隊王晨獲得了本場最佳運動員稱號。

（淄博賽區新聞官 文 宓家峰 圖 荊曉宇）