八一隊客場以3-0擊敗遼寧隊，拿到聯賽七連勝，而遼寧隊遭遇兩連敗。本場比賽遼寧隊第一局一度以22-14、24-21領先，第二局一度以14-11、19-17領先，卻慘遭逆轉。究其原因，關鍵時刻一傳崩潰是首要敗因，強攻不強則是另一大癥結。

遼寧隊第一局一度打的順手，副攻的跑動進攻和兩邊拉開進攻打的很快，撕開了八一隊的高攔網。在以22-14領先後出現了一傳波動，先是高意的發球輪段放連續一傳失誤，然後是范琳琳的發球輪，李曼的一傳連續不到位，當時遼寧隊還是前排三點攻，可惜無論是段放還是王美懿的進攻都打不過去，兩次進攻被八一隊單人攔網攔死！多次被防起，被追成21-23。在王美懿一攻得分，以24-21領先以後，在劉晏含的發球輪一傳頻頻不到位。連丟六分而被逆轉。第二局遼寧隊也是在19-17領先的情況下，在高意的發球輪連續丟了四分，導致被逆轉。

遼寧隊在王一梅不上場的情況下，缺乏一個得分強點。場上每一名攻手都很依賴一傳，只有在一傳和二傳都到位的情況下打戰術球才能得分，第一局末三點攻輪次段放和王美懿的強攻、李璦彤的背飛竟然被攔了四分！在連續失分的情況下，主教練趙勇換上劉丹來穩定一傳，可惜她剛一上場就直接接飛。第三局在落後的情況下再次換上她接發球，結果兩次直接接飛。段放、李曼的一傳也是多次失誤，段放在一次失誤后，下一個發到她身前的球竟然沒有去接，讓自由人宮美子飛身撲過來救一傳，結果失誤。

排球比賽是環環相扣的，如果主攻手的一傳不穩定，那麼就需要場上有一個具備強攻實力的攻手打下去，這樣接一傳的隊員會比較踏實，也會越接越穩定。八一隊也有許多一傳不到位，但是劉晏含很多都能打下去，這樣就會一順百順，形成良性循環。遼寧隊的癥結就在於場上沒有一名有很強強攻實力的攻手，關鍵時刻兩名主攻手不僅進攻乏力，一傳也頻繁不到位，而且無人可換。

現代排球對主攻手要求很高，承擔的壓力越來越大，不僅要主接一傳，還要承擔大量的進攻任務。正是乾的活多、承擔的責任比較大，當今職業聯賽收入最高的都是主攻手，比如朱婷、金軟景、拉爾森等人。遼寧隊今天的兩個主攻表現較差，接應又不是強力進攻型，在困難局面下很難站出來分擔壓力。

今天遼寧隊輸在發球、接發球環節，強攻不強、主攻手遇到困難時無人替換才是最大的癥結所在。八一隊勝在關鍵時刻的拼發球奏效，主攻手和二傳的幾次單人攔網得分是拿下比賽的另一關鍵點！

（冰雪季節）