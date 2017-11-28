中國女排超級聯賽（2017-2018）第八輪第45場，2017年11月28日19：30在瀋陽渾南體育訓練基地進行。結果，遼寧廣電沙鷗女排以0：3不敵八一深圳女排。賽后，雙方主教練和八一隊隊長對本場比賽進行了點評。遼寧隊隊長因身體原因缺席了賽后新聞發佈會。

八一深圳女排隊長劉晏含：很開心在今天的比賽中能夠取得勝利。一上來我們對對方的節奏沒有適應，在中間階段我們採取了全員作戰，老隊員上來后穩定了軍心，起到了很好的作用。能夠取得最後的勝利，還是大家共同努力的結果。

八一深圳女排教練武曉江：今天雙方隊員為大家奉獻了一場非常精彩的比賽。遼寧隊是一支非常強的隊伍，我們也是抱著學習的態度來和對手交戰的。很高興我們的隊員能夠在比賽中始終貫徹教練的意圖，發揮出自己正常的水平，取得比賽的勝利。

遼寧隊主教練趙勇：祝賀八一隊取得這場比賽的勝利。今天這場比賽我們隊在整個思想環節和技戰術環節都出現了一些問題。由於場上打得比較保守，尤其第一局在比較不錯的形勢下輸掉了比賽，還是自身的思想、個人能力、技戰術能力等都存在一定的問題，這些都需要我們回去好好的總結，並儘快的解決。

戰報回顧：

日期:11月28日晚上19：30時，2017-2018賽季中國女排超級聯賽展開第八輪較量。遼寧廣電沙鷗女子排球隊在主場瀋陽渾南體育訓練基地迎戰八一深圳女排。經過三局激戰，最終遼寧廣電沙鷗女排以0：3不敵八一女排，遼寧女排遭遇本賽季主場的首場失利。三局比分為24：26、23：25和18：25。

本場比賽，遼寧廣電沙鷗女排首發陣容為李曼、段放共同擔當主攻，副攻線則由李璦彤攜手顏妮出戰，二傳丁霞，接應王美懿，自由人宮美子；八一女排首發隊員為主攻王雲蕗和劉晏含，副攻高意和袁心玥、接應歐陽茜茜，二傳周妤婕，自由人袁煒玉。

首局，開局八一隊打得比較緊，連續出現連擊、發球出界等失誤。遼寧隊則打吊結合、打法多變，始終保持3分左右的領先優勢。隨著丁霞顏妮的雙人攔網成功，遼寧隊9：5領先，八一隊被迫進入首次暫停。重返賽場，八一隊加強了對遼寧隊有針對性的攔防，不過，顏妮的快球，李愛彤的輕打還是讓客隊防不勝防。17：13遼寧隊領先，八一隊主教練叫了第二次暫停。重返賽場，遼寧隊攻勢依舊兇猛分差不斷拉大，遼寧隊24：21拿到局點。不過關鍵時刻，八一女排展現了良好的心理素質，在關鍵球的把握上更勝一籌。八一女排在挽救了多個賽點之後，隨著劉晏含的發球得分，八一女排以26：24拿下首局。

第二局，雙方開局打得十分膠著，比分交替上升。八一挑戰球觸對方攔網球員失敗后，比分變為4：4平。在此後的比賽中，遼寧隊加強了防守，努力見到了成效，遼寧隊的比分始終保持3分左右的領先。八一女排則緊咬不放。中局階段遼寧隊狀態略有放鬆，客隊藉機將比分追平，15：15。遼寧主帥趙勇調兵遣將，胡銘媛、石冰彤、孫海平等小將被遣上場。胡銘媛的重扣幫助遼寧隊取得兩分的領先優勢。不過好景不長，八一隊依靠有威脅的發球成功破壞遼寧隊一傳，在高意的發球輪，八一隊連得5分，一舉將比分反超，22：19，八一隊暫時領先。遼寧隊挑戰對方球員觸網失敗后，比分變為22：24，八一隊拿到局點。隨著袁心玥的進攻得手，八一女排以25：23再下一局。

第三局，兩局在手的八一隊開局就發起了猛攻，並很快確立了4：1的完美開局。遼寧隊隨即加強了防守。在雙方多回合的攻防中，段放抓住機會一舉中的，顏妮發球直接得分，遼寧隊將比分追至4：5，八一隊果斷叫了第一次暫停。重返賽場，八一隊進攻更加凌厲，一度將分差拉大到4分。但八一隊兩次挑戰失敗多少影響了士氣，遼寧隊藉機縮小分差。10平、11平、12平，雙方再次進入膠著狀態。攻防兩端更勝一籌的八一隊重整旗鼓。在八一隊的猛烈火力下，遼寧隊心態發生了變化，雙方分差不斷拉大。隨著劉晏含的進攻得手，八一女排最終以25：18拿下第三局，總比分3：0取得了比賽的勝利。

八一深圳女排的劉晏含被評為本場比賽的MVP。下輪比賽，遼寧廣電沙鷗女排將於12月9日客場挑戰四川女排。

文/遼寧賽區新聞官李欣 圖/姜育力