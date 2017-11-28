日期:11月28日，今天NBA公佈了上一周東西部周最佳人選，東部的周最佳是熱火隊的戈蘭-德拉基奇，西部的周最佳則是鵜鶘隊的安東尼-戴維斯，那麼驚喜來了，那就是詹姆斯又雙叒叕無緣周最佳球員。

詹姆斯-哈登在這個賽季到目前為止的表現，堪稱完美，但是他在之前兩周都與周最佳無緣，20日的評選，場均38.3分8.3助攻的登哥居然不敵場均20.3分12.3籃板的唐斯，讓眾多球迷驚呼，NBA本賽季的周最佳評選看來跟代言公司有關！不過呢，今天DD吐槽的卻不是哈某人的周最佳，因為火箭在上周只進行了兩場比賽，雖然登哥帶領球隊兩戰全勝，但實在是比照太少，所以落選倒也能夠令人接受。

但是，東部的詹姆斯就不是很開心了，首先咱們先聊一下21日時出榜的周最佳，東部當選的是猛龍隊的德羅讚，他那周場均26.8分7.3籃板6助攻，投籃命中率為57.3%，看到這你可能會說：哎呦，不錯哦！選他沒毛病啊！

然而，如果你如果看到騎士隊的勒布朗-詹姆斯的數據，你也就會感覺到，德羅讚的數據也就一般般啦！詹姆斯的數據是場均31分9.7板8.7助攻，投籃命中率56.3%，三分命中率50%，一組數據砍下來，原來你詹雖然得分、籃板、助攻都虐到了德羅讚，但他的命中率居然輸了一個百分點！！！

於是呢，老漢在下一周的比賽中再度盡心儘力的完成了不錯的成績，場均26分8籃板8.7助攻，投籃命中率54.9%，三分命中率50%，帶隊3戰全勝，但得分有所下滑，差評！

不過，雖然得分有所下降，但老漢遍觀眾位同仁數據，頓時心裏就有了底，這回老漢我應該是穩了！！！

於是，老皇帝帶著眾位臣子準備迎接本賽季的第一次開國大典（詹姆斯本賽季還沒拿到過周最佳）！然而結果呢，老東家熱火殺出了個程咬金！！！NBA官方選擇了戈蘭-德拉基奇這位帥哥，雖然德拉基奇上周帶領熱火取得了三戰全勝的戰績，但場均23.2分4.3助攻的成績怎麼看都比不上老漢的啊，難道現在周最佳比的是顏值？

然而，DD仔細一看，終於發現了其中的端倪，德拉基奇不光顏值贏了老詹，他上周的命中率以及三分命中率分別達到了58%和57.9%，這個成績可是比老漢的54.9%和50%要高啊！其「碾壓」程度甚至超過了14-20日之間德羅讚對老漢的「優勢」……

綜上所述湖，老漢你要是想拿個周最佳，只是帶隊贏球是不夠的，趕快把你可憐的命中率提升一下吧！57.7%和42.3%這兩個數字真的不夠看呀……（聽說關注這個公眾號，詹姆斯就能拿月最佳）