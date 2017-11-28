▲臺北今年跨年晚會，由主持大將曾寶儀與金鐘獎主持人KID聯手搭擋主持。（圖／台北市政府提供）

全球十大跨年城市——臺北的跨年晚會即將到來，2018臺北跨年晚會由臺北市政府和三立電視共同舉辦，以「臺北奇幻樂園」為主題展開一系列活動；整個信義計畫區12月化身一座充滿歡樂氣氛的「新年城」。今(28)日舉辦開城記者會，在臺北市政府觀光傳播局局長簡余晏，以及跨年晚會主持人曾寶儀、KID見證下宣告跨年系列活動正式開跑。

「臺北最High新年城-2018跨年晚會」以「臺北奇幻樂園」為主題，期待在視覺和表演上，帶給民眾不一樣的視覺感受。主視覺設計將臺北以奇趣元素設計成一座奇幻城市，放射出艷彩的光芒，並由捷運軌道組成的無限符號象徵2018新的一年，臺北可以持續改變，有著無限的可能。

▲開城記者會在臺北市政府觀光傳播局局長簡余晏，以及跨年晚會主持人曾寶儀、KID見證下宣告跨年系列活動正式開跑。（圖／台北市政府提供）

記者會現場公佈跨年晚會主持人，由資深主持大將曾寶儀與新科金鐘獎主持人林柏昇(KID)，首度聯手搭擋主持。兩個人一個沉穩內斂，一個活潑有趣，皆獲得過金鐘獎最佳主持人的肯定。KID更是今（2017）年金鐘獎益智及實境節目主持人獎得主。而曾寶儀繼2017跨年晚會的亮眼主持後，再度接下主持的重責大任。

主辦單位期待經驗豐富的曾寶儀與KID的逗趣搭配，能為跨年帶來不一樣的演出內容。並說明，跨年卡司還包括丁噹、盧廣仲、畢書盡、韋禮安、艾怡良、頑童、周湯豪、林明禎等時下最潮當紅歌手全在「2018臺北最High新年城-跨年晚會」。歡迎民眾一起來臺北迎接2018歡樂新年。