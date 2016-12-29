【大成報記者于郁金/郭騏樂/綜合報導】維也納佛光青年愛樂團「美麗新世界，平安幸福照五洲」亞洲巡迴新年音樂巡迴，即將於12月25日從臺灣起跑！為強化國際青年音樂創作，促進東、西方音樂交流，在佛光山開山星雲大師支持與鼓勵下，2015年正式創辦維也納佛 光青年愛樂團；音符王國奧地利，以音樂創作為生命力，透過古典與現代音樂的融合，為世界增添歡樂。維也納佛光青年愛樂團團員，由旅居奧地利、20-35歲的青年音樂家和聲樂家組成，目前團員有中國、奧地利、美國、義大利、西班牙、俄羅斯、羅馬尼亞、墨西哥、哥倫比亞、委內瑞拉、伊朗、馬來西亞、香港等地音樂家，大家不分宗教和國籍，秉持對音樂的熱愛、堅持與執著，透過音樂傳達對世界的關懷與交流。樂團具有全方位音樂創作與表演能力，樂團演奏形式多樣化，包含古典樂曲、歌劇、宗教音樂、爵士、民謠、現代樂等曲風，以雅俗共賞的音樂創作曲風，傳遞人間真善美，締結國際友誼。樂團不僅在維也納舉辦經常性公益演出，並在2017年5月、10月受邀到世界知名的維也納金色大廳演出「聽．佛陀」音樂會，以及與「世界葫蘆絲王子」美譽的李春華等37名中國頂級葫蘆絲音 樂家，同台演出「風華絲韻交響金色」葫蘆絲協奏音樂會，國際演奏行跡更遍及法、德、瑞士、臺灣、新加坡、馬來西亞、葡萄牙。維也納佛光青年愛樂團秉持「將音符化作祝福」的初衷，促進國際文化交流、建立國際友誼；維也納佛光青年愛樂團2018新年音樂會亞洲巡演，由維也納國家歌劇院前任指揮弗里德里希．菲佛(Friedrich Pfeiffer)擔任指揮，帶領30餘位世界各國年輕音樂家與聲樂家，自12月25日起，於臺灣、中國、香港等地，巡迴演出「美麗新世界，平安幸福照五洲」新年音樂會，以跨越200多年的中外曲目，為大眾獻上豐盛的音樂盛宴，呈上新年的誠摯祝福。指揮菲佛是奧地利人，音樂生涯資歷顯赫，歷經維也納少年合唱團團員、維也納愛樂交響樂團法國號首席、維也納愛樂交響樂團指揮暨藝術總監、維也納國家歌劇院指揮；國際指揮經歷更是豐富，擔任過新日本愛樂樂團指揮、布拉格廣播交響樂團指揮、薩爾茨堡室內樂團指揮、摩爾多瓦(原蘇聯加盟共和國)國家歌劇院指揮、奇西瑙(Chisinau)國家歌劇院指揮、羅馬尼亞國家歌劇院指揮、布加勒斯特(Bucu resti)國家歌劇院指揮。菲佛以燦爛與精準的專業音樂藝術水準，充分詮釋奧地利音樂文化，他以創意與創新的指揮，展現音樂的豐富與多元，深獲國際愛樂人士的讚賞與敬仰，經常受邀與奧地利、捷克共和國、斯洛伐克和日本管弦樂團演出；這是他生平首次指揮樂團演奏佛教梵唄與佛教音樂曲目，西方與佛教音樂精彩的跨界組合，將激盪出獨特的音樂之美。這次音樂會的小提琴首席，由保羅．席爾瓦（Paul David Silva Rodriguez）擔任；來自墨西哥的席爾瓦，畢業於世界頂尖大學之一的墨西哥國立自治大學，更在維也納音樂學院師向歐洲知名小提琴Igor Petrushevski教授學習；席爾瓦以卓越的小提琴造詣，獲得2次墨西哥全國小提琴比賽冠軍，曾擔任墨西哥愛樂交響樂團、維也納大學交響樂團、墨西哥國際自治大學交響樂團首席。2018新年音樂會演出場次，計有臺灣場、中國場、香港場：《臺灣場》1、佛光山佛陀紀念館本館大覺堂2017.12.25上午10時840高雄市大樹區統嶺裡統嶺路1號電話：07-656-30332、潮州講堂2017.12.26下午19時920屏東縣潮州鎮四維路570號電話：08-789-59953、嘉義市中正公園露天音樂台2017.12.27下午19時30分600嘉義市西區忠義街165號電話：05-277-25634、臺北臺泥大樓士敏廳2016.12.29下午14時104臺北市中山區中山北路二段113號3樓電話：02-2762-0112分機2407《中國場─首演》1、佛光祖庭宜興大覺寺2017.12.31下午19時江蘇省宜興市西渚鎮橫山村電話：510-873761812、上海大學2018.01.04下午19時上海市寶山區上大路99號電話：021-386181683、星雲文教館2018.01.05下午19時上海市閔行區中春路9966弄62號電話：021-38618168《香港場-首演》香港中文大學邵逸夫堂2018.01.08下午19時30分香港新界沙田電話：3110-9000