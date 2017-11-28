【大成報記者于郁金/臺南報導】臺南市後備指揮部11月28日接受指揮部綜合格鬥測驗，由指揮官王之聖上校主持，召集所屬營、連級主官、管及士官兵，進行戰技操演，以維持部隊優良戰力；驗證內容包三項體能、敵火下作業、綜合格鬥等體能戰技；綜合格鬥戰技，計有3類24項格鬥技能，分別為擒拿術、徒手奪刀及奪槍等，彰顯官兵高昂戰鬥氣勢，藉此驗證官兵平時勤訓精練成果。指揮官王之聖上校表示，戰技體能驗證，旨在檢測官兵面臨任務達成時間壓力下，是否能準確完成測驗目標，不僅能強化官兵體能與戰技，亦可磨練官兵近戰的應變能力，提升戰場上存活率。