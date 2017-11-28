南市後備部格鬥測驗 磨練戰技大成報 (2017-11-28 21:37)
指揮官王之聖上校表示，戰技體能驗證，旨在檢測官兵面臨任務達成時間壓力下，是否能準確完成測驗目標，不僅能強化官兵體能與戰技，亦可磨練官兵近戰的應變能力，提升戰場上存活率。
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