【大成報記者于郁金/臺南報導】臺南市後備指揮部日前辦理106年心理衛生巡迴宣教，由政戰處長莊誌雄中校主持，並邀請南區後備指揮部心輔官杜宜娟上尉蒞部授課，主題為人際關係與溝通。杜宜娟上尉在專題講座中，除以實際案例向同仁宣導外，更強調三級防處的重要性，期望藉由這次的巡迴宣教，能強化幹部的心理輔導技巧及危安徵候發掘作法。莊誌雄處長代表官兵再次感謝心輔官對心理衛生巡迴宣教的用心，協助官兵増進個人心理衛生認知與強化危機意識，並期許全體同仁能了解心理健康的重要性，達到官兵生理與心理健康的目標。