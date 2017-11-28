【大成報記者杜忠聰/臺南報導】今年29歲雙眼全盲的視力障礙者小如(化名)，國中三年級因罹患腦膜炎導致視神經萎縮、聽力輕微受損，從此面對「漆黑的『視』界」。兩年前，小如殘而不廢考取身障特考，在民德國中總務室工作，如今兩眼雙盲的她，替學校向廠商請款、零用金報表製作、財產盤點等工作完全難不倒她；也讓原本對聘用全盲身障朋友看法保守校方大改觀，小如在勞工局提供「職務再設計服務」協助下，目前職場上適應相當良好。28日臺南市政府勞工局在新營奇美咖啡館召開「106年度職務再設計成果展示記者會」，邀請視力障礙市民朋友小如、民德國中總務主任卓輝泰，伊甸社福基金會督導張雅琪，穩定就業服務員黃勝揚、雲嘉南區職務再設計專案單位組長吳岱鋼及專員劉家儼。勞工局局長王鑫基說，勞工局推廣「職務再設計」，透過「重新設計工作流程、改善職場環境或機具設備、提供客製輔具」等方式，讓身障朋友工作更順手。據本局統計，台南市自合併升格後101起至106年11月底為止，南市共有519人次來受惠，目前補助金額累積已達1千萬，申請對象舉凡公司企業、受雇身心障礙員工、職訓機構、社福團體等有聘僱身心障礙勞工的職場或身障自營作業者皆符合資格，改善效果多年來廣受雇主及員工肯定！勞工局表示，因小如在總務室職務關係，須操作特殊系統，在104年考上國考後，本局即替她連結職務再設計、視障就服員及支持性就服員等職業重建的資源。本局三年來，共替她申請了自動閱讀機、語音報讀軟體，以及每一年提供720小時的視力協助員來幫忙人工導讀、手寫文件等，這是遠大於法規所規定每年360小時的時數。主要因為訪視委員會依據每位身障者的障礙程度跟需求去調整、評估設計內容，達到專屬的客製化服務，每人每年最高可補助10萬元，為身障者打造更好的就業環境。其他還有許多方式來幫助身心障礙員工，例如：幫肢障員工改善無障礙環境、申請可調式工作桌以改善坐姿，也可以幫視障者購置盲用電腦、擴視機或者改善身心障礙者工作條件，如聽語障者之手語翻譯、聽打服務、視障者之視力協助、重度肢體障礙者之工作職務所需交通陪同等。雲嘉南區職務再設計專案單位，也在今天帶來語音報讀軟體，示範視障者如何操作此軟體達到輔助的相關功能，現場更介紹各種輔具之運用及操作，不僅可使用於生活，亦可應用於工作中，讓身障者輕鬆就業，快樂工作。勞工局也鼓勵身障朋友遇到職場障礙，可向台南市政府勞工局尋求協助，或電洽632-2231分機6289、8530，歡迎多加利用。