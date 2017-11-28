【大成報記者于郁金/臺南報導】為有效解決官兵生活問題，並鞏固部隊向心，臺南市後備指揮部日前於本部禮堂召開11月份榮譽團結會，會議主席由後備營蕭辰易中士擔任，參謀主任段中校列席指導，全體官兵暨聘雇人員與會，場面輕鬆熱絡。



參謀主任段中校致詞時，先向全體同仁說明召開榮團會的重要性，表示榮團會是一個具教育性、建設性的活動，召開目的即是要貫徹「人事、意見、財務、賞罰」四大公開，並透過彼此意見交流，建立良好的溝通管道，藉由彼此情感交流，以鞏固部隊團結的重要集會。



會中首先由各科室實施近期工作報告，隨即進行檢討與建議；與會人員亦將日常執行工作時所面臨的問題及經驗提出分享，問題除由各科室主管當場答覆外，王指揮官亦適時補充說明，對各項建議逐項指導精進做法，使與會人員對近期工作重點與注意事項全盤了解。



參謀主任再次肯定榮團會召開的目的與意義，感謝每位官兵所提出的各項建議，讓大家擁有更愉快的工作環境，進而增進工作效率，期勉大家能夠秉持這一精神，持續為營造單位團結和諧而努力。