2017年11月28日晚上19：30，2017-2018中國排球超級聯賽A組第八輪第44場比賽在成都雙流體育中心綜合比賽館舉行。四川女排1：3不敵福建女排。賽后，在雙流體育中心新聞發佈廳，雙方主教練參加發佈會。之後，雙方主教練談了對本場比賽的看法。

福建隊主教練胡進：雙方球隊發揮正常水平，為現場球迷奉獻一場精彩的比賽。我隊在第二局失誤較多，導致第二局失利。好在第三、四局，我隊球員在發球環節給對手造成很大壓力，取得最終的勝利。但球隊依然存在較多問題，下來我們將認真總結，打好後面的比賽。

四川隊主教練葉文：首先恭喜四川隊（編者注：應為福建隊）取得本場比賽的勝利。福建隊攻防全面，尤其在發球和防守方面值得我們學習；此外，我們在強攻方面實力不足，打得也比較保守。下來，我們將認真總結，爭取打好後面的比賽。

戰報回顧：

2017年11月28日晚上19：30，2017-2018中國排球超級聯賽第八輪第44場比賽在成都雙流體育中心綜合比賽館舉行，四川女排主場迎戰福建女排。經過四局拼殺，最終四川女排1：3不敵福建女排，比分分別是18：25、26：24、11：25、16：25。現場觀眾、球迷約800名。

四川女排的首發陣容是主攻張虹琳和蘇圍萍，副攻張曉雅和葉綺，二傳劉美玲，接應唐巍丹，自由人於晚秋；福建女排的首發陣容是主攻張宇婷和林琳，副攻由鄭益昕和鄭斯搭檔，二傳梁佳倩，接應羅慧，自由人林莉。

首局，由四川隊發球，雙方迅速進入狀態，比分交替上升至5-5，接著，福建隊利用四川隊一攻和攔防失誤逐漸將比分拉開至10-6，四川隊請求第一次暫停；暫停歸來，四川隊利用強攻將比分追至8-11，隨後福建隊挑戰球觸對方攔網隊員最終失敗，場上比分11-9，福建隊暫時領先，接著雙方打得十分膠著，比分交替上升至13-11，福建隊繼續領先，隨後四川隊挑戰對方球員觸網最終成功，四川隊將比分追至12-13，僅以1分落後，之後雙方打得十分膠著，比分交替上升至15-16，接著四川隊攔網和一攻接連失誤，福建隊再次將比分拉開至19-15，四川隊請求第二次暫停；暫停歸來，四川隊依舊未能找到狀態，福建隊將比分擴大至22-15，最終，福建隊以25-18取得第一局勝利。

易邊而戰，由福建隊發球，雙方你來我往，比分交替上升至2-1，福建隊暫時領先，隨後福建隊挑戰對方攔網隊員觸網最終失敗，場上比分2-2，接著，雙方打得十分膠著，比分交替上升至7-7，之後，四川隊一攻和強攻接連失誤，福建隊將比分擴大至10-7，四川隊請求第一次暫停；暫停歸來，四川隊利用吊球、強攻逐漸將比分追至10-11，接著，福建隊利用頑強的攔防和吊球逐漸將比分拉開至16-13，隨後四川隊接連強攻得分，再次將比分追至15-16，福建隊請求第一次暫停；暫停歸來，雙方你來我往，比分交替上升至18-20，福建隊領先，四川隊請求第二次暫停；暫停歸來，四川隊年輕球員表現非常頑強，利用快攻、攔網和發球接連得分，將比分追至21-21，隨後雙方比分咬得很緊，比分交替上升至25-24，四川隊將比分反超，福建隊請求第二次暫停；最終，四川隊以26-24取得第二局勝利。

比賽進入第三局，雙方迅速進入狀態，比分交替上升至5-5，接著，福建隊利用強攻和四川隊一攻失誤逐漸將比分拉開至8-5，四川隊請求第一次暫停；暫停歸來，四川隊未能找到有效進攻辦法，接連失誤，福建隊將比分擴大至13-5，四川隊請求第二次暫停；暫停歸來，四川隊依舊未能找到狀態，福建隊逐漸將比分拉開至21-9，最終，福建隊以25-11取得第三局勝利。

第四局，雙方打得很緊，比分交替上升至5-4，福建隊暫時領先，隨後福建隊的強攻和四川隊攔防失誤逐漸將比分拉開至11-6，四川隊請求第一次暫停；暫停歸來，雙方各有得分，比分交替上升至13-8，福建隊繼續領先，之後四川隊攔防和一攻接連失誤，福建隊將比分擴大至22-13，最終，福建隊以25-16取得第四局勝利。四川女排以總比分1：3不敵福建女排。

（文/攝 四川雙流賽區 林顯/張瓊）