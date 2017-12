(中央社香港2017年11月28日綜合外電報導)比特幣今年來價格飆漲了916%,朝向1萬美元大關逼近。這波狂潮使得驗證比特幣交易所需的龐大運算能力需求攀升,使得台積電等一些相關設備的台灣製造商大大受惠。



彭博社報導,「挖掘」比特幣的「礦工」對台積電、特殊晶片設計商與顯示卡製造商的產品採購量正大幅成長,加上更多競爭者投入挖礦行列,且驗證比特幣交易的運算更加艱難,因此最厲害的比特幣挖礦設備需求應該只會增加。



盛博香港公司(Sanford C. Bernstein & Co. in Hong Kong)的半導體分析師馬克•李(Mark Li)表示:「這是場軍備競賽。(挖礦)使用高度密集的科技,需要運算速度非常快的晶片才能在系統裡挖到幣。」



根據馬克•李發布的報告,有2類台灣企業可受惠於加密貨幣的蓬勃發展,分別是半導體製造業及特殊應用積體電路(ASIC)設計服務商。



首先,半導體是挖礦最基礎設備,而台積電是半導體製造業龍頭。儘管台積電的加密貨幣相關產品營收目前最多僅4億美元(約新台幣120億元),占公司第3季龐大的營收總額比例只有5%。



不過,負責生產iPhone手機晶片的台積電正面臨智慧手機和電腦市場降溫,因此出現新的產品需求可帶來新的希望。



報告指出,擁有全球最大比特幣礦池的中國企業比特大陸(Bitmain)一直是台積電先進16奈米製程的最大用戶之一。此外,參與晶片封裝業務的有日月光和矽品。



另一方面,比特大陸這類挖礦公司設計和製作自家專用特殊應用積體電路,也就是專門為挖掘比特幣設計的晶片。



報告表示,挖礦企業將這類特殊IC的部分製作程序外包給像台灣的創意電子和世芯電子這類公司。這兩家台廠今年來股價都已飆升超過179%。(譯者:中央社張正芊)