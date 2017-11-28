（中央社香港2017年11月28日綜合外電報導）比特幣今年來價格飆漲了916%，朝向1萬美元大關逼近。這波狂潮使得驗證比特幣交易所需的龐大運算能力需求攀升，使得台積電等一些相關設備的台灣製造商大大受惠。



彭博社報導，「挖掘」比特幣的「礦工」對台積電、特殊晶片設計商與顯示卡製造商的產品採購量正大幅成長，加上更多競爭者投入挖礦行列，且驗證比特幣交易的運算更加艱難，因此最厲害的比特幣挖礦設備需求應該只會增加。



盛博香港公司（Sanford C. Bernstein & Co. in Hong Kong）的半導體分析師馬克•李（Mark Li）表示：「這是場軍備競賽。（挖礦）使用高度密集的科技，需要運算速度非常快的晶片才能在系統裡挖到幣。」



根據馬克•李發布的報告，有2類台灣企業可受惠於加密貨幣的蓬勃發展，分別是半導體製造業及特殊應用積體電路（ASIC）設計服務商。



首先，半導體是挖礦最基礎設備，而台積電是半導體製造業龍頭。儘管台積電的加密貨幣相關產品營收目前最多僅4億美元（約新台幣120億元），占公司第3季龐大的營收總額比例只有5%。



不過，負責生產iPhone手機晶片的台積電正面臨智慧手機和電腦市場降溫，因此出現新的產品需求可帶來新的希望。



報告指出，擁有全球最大比特幣礦池的中國企業比特大陸（Bitmain）一直是台積電先進16奈米製程的最大用戶之一。此外，參與晶片封裝業務的有日月光和矽品。



另一方面，比特大陸這類挖礦公司設計和製作自家專用特殊應用積體電路，也就是專門為挖掘比特幣設計的晶片。



報告表示，挖礦企業將這類特殊IC的部分製作程序外包給像台灣的創意電子和世芯電子這類公司。這兩家台廠今年來股價都已飆升超過179%。（譯者：中央社張正芊）