大樂透頭獎槓龜中央社 (2017-11-28 22:07)
（中央社台北28日電）第106099期大樂透今天開獎。中獎號碼為47、9、19、46、14、17，特別號29。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎1注中獎，得獎金新台幣175萬3968元；參獎有22注中獎，各得獎金8萬5858元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1061128
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