（中央社台北28日電）第106099期大樂透今天開獎。中獎號碼為47、9、19、46、14、17，特別號29。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎1注中獎，得獎金新台幣175萬3968元；參獎有22注中獎，各得獎金8萬5858元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1061128