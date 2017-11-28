今彩539 頭獎槓龜中央社 (2017-11-28 22:07)
（中央社台北28日電）第106284期今彩539開獎，中獎號碼21、25、16、5、24。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎147注中獎，每注可得新台幣2萬元；參獎5725注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼193，正彩16注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼6734，正彩3注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1061128
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