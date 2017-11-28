（中央社記者康世人新德里28日專電）美國第一千金伊凡卡•川普今天訪問印度，她在全球創業論壇演說時指出，如果印度能縮短勞工性別差距一半，印度的經濟成長將在未來3年超過1500億美元。



伊凡卡（Ivanka Trump）28抵達印度海得拉巴市，印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）在推特（Twitter）推文和照片，伊凡卡身穿華麗的綠色、金色與白色相間的連身洋裝，先與印度外長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）就女性創業和女權議題交換意見，隨後與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。



伊凡卡以美國總統顧問兼代表團團長身份，出席2017年全球創業論壇（Global Entrepreneurship Summit 2017）開幕並發表演說。



伊凡卡強調，美國政府正為全世界女性提供更多機會。過去10年間，女性創業取得矚目成就，美國有超過1100萬名婦女創業，雇用近900萬名勞工，創造1兆美元的營收。



伊凡卡指出，鼓勵女性領導企業，不僅對社會有利，也對經濟有利。有研究顯示，全球企業家的性別差距縮小，將可讓全球的生產毛額成長2%。



她又說，印度是世界的希望象徵，如果能縮小勞工性別差距到目前水準的一半，印度經濟成長未來3年將可超過1500億美元。伊凡卡讚揚莫迪先前所言，沒有女權，人類的進步將不完整。



印度仍有許多城市與鄉村維持傳統，婦女婚後成為全職主婦，不外出工作。



莫迪致詞時表示，印度很高興與美國主辦論壇，論壇將讓所有人一起推動全球創業生態系統，主題「婦女優先，人人共享財富」更是醒目。



他指出，賦予女性權利對人類的發展非常重要，人類歷史已多次見到女性的卓越天賦與決斷力，女性在多個領域讓印度驕傲，包括印度火星軌道探測器任務，就有女性科學家的巨大貢獻。



全球創業高峰會28到30日共舉行3天，1200名來自127國的企業領袖和投資人與會。主辦單位統計，與會代表52.5%是女性，是論壇舉辦7年來首度超過男性。1061128