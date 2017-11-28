打響雲林農漁畜牧特產 業者開粉專介紹全新開發菜色NOWnews今日新聞 (2017-11-28 22:03)
三好國際酒店西餐主廚陳世霖率領廚師團隊開發全新菜色，食材完全選用雲林縣在地生產的農特漁畜牧產品，並在臉書粉絲團開闢「世（世霖師）說新菜」專欄介紹的新菜，今天要介紹的料理是結合雲林縣古坑咖啡、斗六柚香及雲林快樂豬的「美式香柚咖啡烤豬肋排」。
陳世霖說，「美式香柚咖啡烤豬肋排」完全選用雲林縣生產的食材，包括：雲林快樂豬肋排、當季蔬菜、柚子皮、番茄醬、咖啡酒、斗六文旦、古坑咖啡豆等，展現對雲林在地農民與農產的支持，也透過精湛的廚藝，充分表現食材的優點和菁華。
主廚陳世霖說明，食材備妥後，先將豬肋排以咖啡酒、柚子汁、番茄醬等等醬料經過長時間醃漬，再進爐烘烤，讓醬汁在長時間醃漬再烘烤的過程中，完全融入豬肋排中。
▲烘烤後的「美式香柚咖啡烤豬肋排」，肋排肉香而軟嫩，味道濃郁，勾人食慾。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.11.28）
烘烤後的「美式香柚咖啡烤豬肋排」就可以上桌了。食用時，豬肉與骨頭可以輕易分開，肋排肉香而軟嫩，味道濃郁，勾人食慾，吃起來也很方便不沾手。
陳世霖已有超過20年的廚藝經驗，曾在國內多家大飯店、餐廳任職，被三好國際酒店延攬擔任西餐主廚，他也以斗六子弟回饋地方的心情，以雲林縣當季當地的農特產品為食材，設計開發多種精緻料理，讓到三好國際酒店13樓穗玥百匯餐廳用餐的民眾能享用到雲林縣最精華、美妙的料理好口味。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- ENZO ANGIOLINI--尖頭亮片卻爾西短靴-亮眼黑
- MICHAEL KORS 璀璨晶鑽時尚手環套組-金色/33mm
- 【ASSARI】安井三人座貓抓皮獨立筒沙發(182cm)
- 【COACH】經典烙印LOGO撞色洞洞皮革簡式短夾(橘)
- MASERATI 瑪莎拉蒂 EPOCA 小秒盤手錶-黑x玫瑰金框/42mm
- GEOX - D ELINA 靴子 納帕皮革 塗層牛皮 聚酯纖維
- 【日本 UNIFLAME】不鏽鋼邊桌 682104 (桌面耐重50kg / 耐熱
- 【KeyWear 奇威名品】學院風格A字牛仔及膝裙
- 【HUGO BOSS】2017男時尚純棉白色圓領短袖內衣3件組-網(預
- GEOX - D ELENI B 休閒鞋 羊皮
徵兵制走入歷史 823戰友為末代義務役披掛「光榮入伍」 【台灣好新聞報】
女童疑遭虐死 父親聲押 母親5萬交保【中廣新聞網】
堉璘台灣奉獻獎獲獎人合影【中央社】
涉違反國安法 王炳忠遭檢警破門搜索【中廣新聞網】
王炳忠家搜出什麼？「簡體帳冊」和大批「百元人民幣」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》