▲三好國際酒店西餐主廚陳世霖率領廚師團隊，利用雲林縣在地生產的農特漁畜牧產品開發全新菜色。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.11.28）

三好國際酒店西餐主廚陳世霖率領廚師團隊開發全新菜色，食材完全選用雲林縣在地生產的農特漁畜牧產品，並在臉書粉絲團開闢「世（世霖師）說新菜」專欄介紹的新菜，今天要介紹的料理是結合雲林縣古坑咖啡、斗六柚香及雲林快樂豬的「美式香柚咖啡烤豬肋排」。

陳世霖說，「美式香柚咖啡烤豬肋排」完全選用雲林縣生產的食材，包括：雲林快樂豬肋排、當季蔬菜、柚子皮、番茄醬、咖啡酒、斗六文旦、古坑咖啡豆等，展現對雲林在地農民與農產的支持，也透過精湛的廚藝，充分表現食材的優點和菁華。

主廚陳世霖說明，食材備妥後，先將豬肋排以咖啡酒、柚子汁、番茄醬等等醬料經過長時間醃漬，再進爐烘烤，讓醬汁在長時間醃漬再烘烤的過程中，完全融入豬肋排中。

▲烘烤後的「美式香柚咖啡烤豬肋排」，肋排肉香而軟嫩，味道濃郁，勾人食慾。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2017.11.28）

烘烤後的「美式香柚咖啡烤豬肋排」就可以上桌了。食用時，豬肉與骨頭可以輕易分開，肋排肉香而軟嫩，味道濃郁，勾人食慾，吃起來也很方便不沾手。

陳世霖已有超過20年的廚藝經驗，曾在國內多家大飯店、餐廳任職，被三好國際酒店延攬擔任西餐主廚，他也以斗六子弟回饋地方的心情，以雲林縣當季當地的農特產品為食材，設計開發多種精緻料理，讓到三好國際酒店13樓穗玥百匯餐廳用餐的民眾能享用到雲林縣最精華、美妙的料理好口味。