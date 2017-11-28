▲靈鷲山2017年歲末將舉辦一場大型的法會－「華嚴法會」，常住法師及閉關居士將於17天內恭誦《大方廣佛華嚴經八十一卷》一部。（圖／靈鷲山提供）

靈鷲山2017年歲末將舉辦一場大型的法會－「華嚴法會」，常住法師及閉關居士將從12月1日起至17日的期間（17天內）恭誦《大方廣佛華嚴經八十一卷》一部，現場也歡迎大眾隨喜共修。

靈鷲山表示，華嚴法會等同於靈鷲山的水陸法會，都是靈鷲山佛教教團最具特色的法會；不過，華嚴法會不同於水陸法會的冥陽兩利、普濟眾生，它是藉由修行深入經藏、證悟光明覺性，僧眾們於法會期間專心持誦《大方廣佛華嚴經》，也能更深入體悟佛法，另靈鷲山四眾弟子發願每年共修一部《華嚴經》，所以《華嚴經》也可以說是靈鷲山的本願經。

靈鷲山指出，17日是華嚴法會最後一天的圓滿日，靈鷲山開山住持心道法師、靈鷲山首座了意法師將蒞臨現場對大眾開示《華嚴經》，當日下午2時30分還有五大士瑜伽燄口法會，聘請五位高僧主法，為冥界眾生誦經施食；此外，12月10日、16日上午10時並有兩場齋僧法會，拜齋齋主們以最虔敬心供養僧寶，以慰勞他們長年為弘揚佛法的辛勞，供養出家人同時也可累積自己與家人的福報。

靈鷲山說，十方善信若無法親臨華嚴法會的現場，主辦方特別推出「供福包」代為供養諸佛菩薩，照樣可以感恩如來報佛恩、植福田，圓滿廣修供養法緣；福包的珍寶供物，會供養在華嚴法會的壇城外面，供品有限，歡迎及早預約，詳細的資訊，請致電靈鷲山聖山寺或靈鷲山各講堂中心洽詢。