台南將軍一名婦人在自家的山崙地，發現有三叢白色野菇，挖開後發現其中一叢高約70公分、10公斤的大叢菇，當地人笑說是神菇，而農試所則是說，這叫做金福菇



這一叢白色香菇，大到得雙手環抱，才能抱起，用磅秤一秤，居然重達10公斤，非常驚人；發現這坨白菇的婦人表示，2個禮拜前在自家的山坡地除草，21號再過去時候，卻發現土堆裡面冒出白色菇類，好奇一挖，竟然挖到長達70公分、10公斤重的白色香菇，又驚又喜。



==發現婦人 王小姐===

（很重嗎) 很重 20斤

叫做金福菇 這沒有莖

只有這樣拔上來而已

菇上面的膜要撕掉

（吃起來口感怎樣) 比較好



長年研究香菇的農委會農試所表示，這種香菇學名叫"巨大口蘑"，又稱金福菇，約20年前曾經風行過一陣子，但因為口感不好，而其它口感更好的菇類陸續推出，因此漸漸退出市場，現在算是比較罕見的菇類。



==農試所菇類研究室副研究員 石信德==

它在野外可以長這麼大

而且它的菇柄

有時候可以長到30公分以上

但是就是纖維可能比較粗

所以目前市面上一般沒有栽種

但在野外還是可以採集到



農試所表示，目前未聽說台灣有農民大量種植，但在中國江浙沿海則是有農民栽培，行情便宜，但農試所也強調，民眾在野外採集的野菇建議不要隨便食用，因為不知道是否有遭到重金屬、農藥汙染。



記者 溫正衡 台南報導