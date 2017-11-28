雲林烏魚子產季防竊 業者裝設監視器防範公視 (2017-11-28 00:00)
雲林口湖現在進入烏魚子產季，空曠處可見曝曬烏魚子，不過過去曾傳出有竊賊偷取烏魚子，有養殖業者派人全天看守，甚至裝設監視器防範，卡賣整個烏有。
養殖漁民忙著取出烏魚卵，準備要淹製、加工成烏魚子，每年11月開始到過年期間，是烏魚子的產季，來到雲林口湖鄉，許多路旁或住家院子，都擺滿黃澄澄新鮮烏魚子，但業者最擔心的就是這些烏魚子，曾經被人偷走。
==看守烏魚子工人==
（要顧整天嗎)
對啊 要顧一整天
（過去)就有遊客來這邊玩
就拿著放口袋
（養殖漁民)很辛苦
從魚出生一直養 養大了
還要殺 要養很久
口湖養殖漁民表示，烏魚從小養殖到取卵，需要三年時間，再經過加工、日曬需投入的飼養、人工成本相當高，為了不讓零星竊取烏魚子情況發生，只能多派人看守或加裝監視器防竊。
==口湖鄉烏魚子業者==
我們做監視器還有保全
算說最低程度
會跟地方派出所有連線
所以我們這還有成立
守望相助隊
養殖業者表示，今年氣候穩定烏魚子豐收，目前產地烏魚子價格比去年較便宜，但幅度沒超過一成，但為避免辛苦心血化為烏有，烏魚子業者提高警覺防竊，就是怕有所損失。
記者 王威雄 雲林報導
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