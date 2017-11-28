台中市要推動台中機場 成廉航營運中心公視 (2017-11-28 00:00)
廉價航空的市場現在不錯， 台中市希望將台中國際機場，打造成廉價航空營運中心。目前已經有好幾間廉價航空加入， 不過不少乘客認為， 台中機場距離市區交通不方便。
拖著行李準備出境，不少想省錢的遊客，在台中會選擇搭乘廉價航空來回港澳，得知有廉價航空公司，即將增加東北亞的航線，不少觀光客都很期待。
==搭機乘客==
（廉價航班)算滿多的
我們基本上會走國內 國際
我們覺得算很方便的
台中機場升格為國際機場之後，市府積極推動，希望成為廉價航空營運中心，根據台中市觀光旅遊局，統計今年一到九月的資料，目前有香港快運航空，每週7班直飛香港， 載客率九成以上，越捷航空，每週四個航班飛胡志明市，載客率也有八成，台灣虎航每週7個航班飛澳門，德威航空也將在12月，開通台中飛南韓首爾的航線，希望搶攻廉價航空市場。
==台中觀光旅遊局長 陳盛山==
就把分流分源的部分拉開
因為台中 以台中進出的時候
我們可以跨整個
包括台中在內七個縣市的產品
比較多 這對自由行來講
也比較方便
市府表示，受限台中機場與軍機場共用，腹地相對不足，搭載200人以上大型飛機無法起降，因此目前先把重點放在擴展廉價航空，也和桃園機場區分客層，希望積極營造中進中出的優勢，不過有遊客認為，機場距離市區也有近一小時車程，交通接駁也相對不便。
==乘客==
像我住市區 我來這邊
要40分鐘到1個小時的車程
其實滿遠的
有學者指出，目前透過台中機場，入境的人次還是將較北高少，加強接駁應該可以解決問題，而民眾則是希望航點可以增加之外，也應該加強公共交通的便利性。
記者 林健生 賴世杰 台中報導
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