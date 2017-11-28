全球景氣回溫今天瑞士銀行公佈今年GDP最新預測為2.4%，不過，明年經濟成長率較保守，調降為2.3%，認為明年雖然有前瞻基礎建設，不過，政府公共支出執行度，過去四五年來紀錄不佳，這能否100%完全執行，將全面衝擊明年經濟成長率．



日前主計總處公布最新經濟成長率預測，今年GDP為2.58%，創三年新高，各大經濟預測智庫也普遍看好，認為今年GDP保二有望！根據瑞士銀行預測，今年經濟成長率預測為2.4%，不過明年受到中國與歐元區經濟放緩衝擊，明年GDP將降為 2.3%，分析師認為明年經濟放緩另外一個因素，是前瞻基礎建設計畫預算，能否100%執行．



==瑞士銀行經濟分析師 曾立==

台灣財政預算執行的一個力度

那麼我們看過去四到五年

這樣的一個表現的話

年度預算是1%的GDP

但是到最後年終的表現

經常預算赤字

只有GDP0.3%或者0.5%



不過分析師認為，影響台灣經濟好壞，也要看科技產業表現，尤其在半導體產業，台灣仍握有高階技術，不過面對南韓強勢競爭，出口表現將受到衝擊，其中關稅壁壘障礙，是一大關卡．



==瑞士銀行經濟分析師 曾立==

這樣一個比較單一的

這個科技產業結構

其實在中長期來看

是有一定的風險

如果台灣能夠

參與(CPTPP)到其中的話

打開國際空間對台灣的這個

進一步加強對外經貿合作

我相信是會有積極影響



美國退出跨太平洋夥伴協定、TPP後，我國要爭取參與日本主導的"跨太平洋夥伴全面進展協定"CPTPP"，分析師認為，如果能加入，對台經濟表現是一大助力，不過也認為，國內部分保護產業，將面臨全面開放命運，與其擔心是否能搶到進入"CPTPP"門票，不如逆向思考，先產業升級，未來面對國際競爭才能保有優勢．



記者黃立偉 張國樑 台北報導