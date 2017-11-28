台積電遭降評 台股早盤跌破10700點公視 (2017-11-28 00:00)
美股4大指數跌多漲少，台股今天開盤震盪走低，加上台積電遭降評，導致台股開盤大跌，拖累早盤跌破1萬0700點大關
今天電子股依舊弱勢，台積電續跌超過1%，所幸盤中止跌回穩；大立光由黑翻紅，鴻海則力撐平盤。金融類股部分呈現小漲。分析師表示，台股短線如果要站穩支撐，台積電必須先止跌，分析師認為，電子權值股，恐成外資提款機
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